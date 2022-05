Bioblitz Lombardia, per diventare esploratori della biodiversità per un giorno

Dal 20 al 22 maggio scopri la bellezza e la varietà della natura che ci circonda con gli eventi del Bioblitz Lombardia, un’iniziativa di citizen science a cui aderiscono anche il Parco Campo dei Fiori, Legambiente Varese e la Palude Brabbia.

Tornano gli appuntamenti in campo del Bioblitz Lombardia, un’iniziativa di citizen science, o scienza partecipata, organizzata da AREA Parchi (Archivio Regionale Educazione Ambientale nei Parchi Lombardi) dedicata all’educazione naturalistica e scientifica. Il progetto consiste infatti nel ricercare, individuare e possibilmente classificare il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale. Possono partecipare al BioBlitz tutti i cittadini, che vengono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti o figure analoghe. La presenza del pubblico è l’elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in un’attività a carattere scientifico contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde. I dati raccolti durante il censimento saranno inseriti nella piattaforma iNaturalist

Il Parco Campo dei Fiori, Legambiente Varese e la Palude Brabbia Oasi Lipu aderiscono al Bioblitz, che quest’anno è arrivato alla sua 7° edizione. Dal 20 maggio al 22 maggio ci dedicheremo al monitoraggio della biodiversità non solo nel nostro Parco ma anche nel Parco Valle della Bevera, nel Parco Golfo della Quassa e nella Palude Brabbia.

Venerdì 20 maggio, mattina e pomeriggio, e sabato 21 maggio in mattinata, sono previste iniziative rivolte alle scuole del territorio per censire le specie vegetali e animali nel’area della Tagliata (Rasa di Varese), dela Valle della Bevera e di Velate.

Se vi incuriosisce o vi appassiona l’alimurgia, cioè la disciplina che utilizza le essenze spontanee commestibili, non potete mancare alla facile passeggiata di sabato 21 maggio nel Parco Del Golfo della Quassa dedicata proprio a questo tema. Un’uscita in cui riscoprirete anche le specie vegetali più comuni, sotto un nuovo affascinante e gustoso aspetto! Durante quest’esperienza saremo accompagnati da un’esperta guida di foraging di Wooding – Wild Food Lab, l’accademia di Valeria Margherita Mosca! L’appuntamento è alle 14.30 al parcheggio del circolo canottieri di Ispra, Via Luigi Cadorna. La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni e per iscriversi: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it – 340 4101253

Domenica 22 maggio le guide dalla Palude Brabbia Oasi LIPU vi porteranno alla ricerca di libellule, damigelle ma anche di anfibi e piante acquatiche. Per l’attività dedicata alle libellule e alle damigelle l’appuntamento è alle 9.30 (1° turno) e 14.30 (2° turno), mentre per scoprire il mondo degli anfibi e delle piante acquatiche l’appuntamento è alle 15.30 (turno unico). Il ritrovo è sempre presso via Patrioti, 22, Inarzo.

Anche in questo caso la partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni e per iscriversi: www.lipupaludebrabbia.it

Guarda la locandina per il programma completo.