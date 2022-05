A Bisuschio in scena lo spettacolo “La ragazza con lo zaino verde”

Venerdì 13 maggio, i ragazzi del laboratorio teatrale di Intrecci Teatrali porteranno in scena lo spettacolo tratto dal libro “La ragazza con lo zaino verde” di Elisa Castiglioni. L’appuntamento è per venerdì 13 maggio, alle 21. “Vi aspettiamo numerosi. È un modo per sostenere i giovani che si mettono in gioco”, spiegano gli organizzatori.

(foto di repertorio) ì