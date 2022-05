Il Bosco magico lungo la via Francisca: spettacolo itinerante nel parco dell’Argentera

Lo spettacolo del Teatro Indrao in scena il 22 maggio lungo i sentieri del Parco di Cadegliano Viconago con partenze su tre turni dalle 15. Partecipazione gratuita

Andrà in scena il 22 maggio presso il Parco dell’Argentera di Cadegliano Viconago lo spettacolo itinerante e partecipato Il bosco magico, scritto e diretto da Michele Todisco e Clarissa Pari.

Si tratta del primo dei cinque spettacoli di teatro partecipato condotti dall’APS Drao di Varese nel quadro del progetto Lungo la Via Francisca, promosso da Regione Lombardia nel PIC Piano Integrato per la Cultura.

Il Bosco Magico è un percorso emozionale di intrattenimento per tutta la famiglia: il Parco dell’Argentera sarà lo scenario in cui prenderanno vita le storie della natura magica e nascosta attraverso un percorso che conduce grandi e piccini alla scoperta del parco e dei suoi scorci più suggestivi.

Nel Bosco Magico accade qualcosa di speciale: personaggi fantastici si aggirano tra gli alberi e raccontano le storie del bosco. Scenografie teatrali naturali fanno da sfondo alla narrazione che richiama la storia del luogo in cui si svolge, tra realtà e fantasia.

Ninfe danzanti, alberi cantastorie, musiche fatate animeranno gli scorci naturali del parco, mentre le guide e gli operatori teatrali accompagneranno grandi e piccoli a partecipare attivamente alle performances, che si arricchiscono di diversi eventi collaterali di grande coinvolgimento per tutti.

Trampolieri, giocolieri, truccabimbi, musicisti, attori, danzatrici, sono i membri di un cast di circa venti artisti: dalle scene narrate dalla compagnia Teatro in Drao alle danze del gruppo di Modern Acrobatic di Alessia Introini e Paola Numeroli , dallo Yoga Natura di Ilaria Schiavano al flauto bansuri di Igor Orefici e il violino di Natalia Carpenco, passando per le performance di tessuti aerei con Esther Ferrero e le danze di Silvia Laudisio, gli spettatori saranno coinvolti nella trasformazione del Parco dell’Argentera in un luogo fatato tutto da scoprire e da vivere con occhi diversi.

Luna Ridens ai trampoli e il Cerchio di Tamburi condotto da Giorgia Vanessa Colombo vanno a completare l’elenco delle arti e degli artisti coinvolti nel percorso.

Il Bosco Magico è uno spettacolo ideato e scritto da Michele Todisco e coordinato da Clarissa Pari, con la partecipazione di Andrea Minidio, Anna di Pasquantonio, Michele Del Greco, Daniela Duzioni, Rossana Righi, Gianni La Rocca e Marina Mazzoli.

Gli spettatori saranno accolti al parcheggio del Comune di Cadegliano e condotti in gruppi dalle guide con partenza dal sentiero che dal municipio conduce verso il Parco dell’Argentera, in tre turni successivi alle ore 15.00, 15.30 e 16.00.

La partecipazione è gratuita ed è consigliatissima la prenotazione al 3386009906.

Lo spettacolo Bosco Magico è realizzato nel quadro del progetto regionale Lungo la Via Francisca con il contributo di Regione Lombardia per il PIC – Piano Integrato per la Cultura e di Fondazione Comunitaria del Varesotto dal bando Meraviglie del territorio, con il patrocinio della Comunità Montana del Piambello.