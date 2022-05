BPER Banca e Univa, un’accordo per una nuova convenzione sui servizi di Welfare aziendale

BPER Banca e Unione degli Industriali della Provincia di Varese (Univa) hanno sottoscritto un accordo per avviare un’attività di informazione sui servizi di Welfare aziendale della banca. Le imprese associate a Univa si potranno rivolgere direttamente agli sportelli di BPER Banca per ricevere supporto informativo sul servizio di Welfare o su altri prodotti e servizi commercializzati.

Soluzione Welfare di BPER Banca è il progetto dedicato alle piccole medie imprese, ai lavoratori e alle loro famiglie, che propone soluzioni personalizzate di integrazione pensionistica e di servizi, con attenzione alla salute, al sociale e alla mobilità. L’impresa sceglie il welfare per ottenere diversi obiettivi: abbattere le barriere che potrebbero ostacolare una maggiore efficienza sul posto di lavoro, investire in maniera più efficace le proprie risorse, migliorare complessivamente la produttività, incrementare l’attrattività sui talenti e le proprie persone. Inoltre, un programma di flexible benefits permette all’azienda di contenere la spesa entro il budget predefinito offrendo contemporaneamente l’accesso a un paniere di agevolazioni sempre più ampio. I servizi spaziano dalla finanza personale (previdenza integrativa e servizi finanziari) alla salute (polizze assicurative, sanità integrativa, spese dentarie, oculistiche e pediatriche, check up) e agli stili di vita (sostegno all’istruzione dei figli, viaggi, educazione, formazione, trasporti, tempo libero).

“E’ con grande soddisfazione che avviamo con Univa una collaborazione che offrirà alle imprese associate l’opportunità di beneficiare di una consulenza approfondita su un servizio ormai indispensabile nell’attuale mondo del lavoro”, ha commentato Luca Gotti, Responsabile Direzione Territoriale Lombardia Ovest di BPER. “Grazie a questa intesa, infatti, le aziende potranno contare sul nostro supporto per avviare un piano di welfare in grado di tutelare e motivare i propri dipendenti. BPER Banca conferma il suo impegno al fianco delle associazioni di categoria, delle realtà produttive e dei lavoratori nei territori presidiati.”

“Con questo importante accordo con BPER Banca – commenta il Presidente di Univa, Roberto Grassi – prosegue il percorso di implementazione di tutte quelle iniziative a favore della genitorialità e delle crescita demografica che vogliamo inserire all’interno del nostro Progetto ‘PEOPLE – L’impresa di crescere insieme’, tra i cui principali obiettivi c’è quello di aiutare le aziende a impostare politiche di welfare in grado di attrarre talenti e valorizzare il capitale umano, prima leva strategica di competitività. È anche con queste intese che possiamo rendere più attrattivo il nostro territorio, grazie a concreti strumenti di conciliazione lavoro/famiglia a portata anche delle Pmi”.