A Brusimpiano una festa ecologica e antispreco per un turismo di qualità

Una domenica sul lago a Brusimpiano, con laboratori, incontri, cibo e un mercatino, il tutto il doppio filo conduttore dell’ambiente e della scoperta del territorio, con l’occhio puntato verso un turismo di qualità. E’ questo il programma di “Green day 2022”, una manifestazione organizzata dal Comune di Brusimpiano insieme alla Pro loco, a Legambiente e a Slow food.

«E’ l’ultimo di un trittico di eventi che hanno toccato temi come il bosco e il lago proprio per avvicinarci al valore del nostro ambiente, con un’attenzione particolare ai più giovani e dunque alle scuole – dice l’assessore alla cultura Alessandra Masina – Il messaggio è: educhiamoci per un turismo di qualità. Visto che abbiamo fatto e stiamo facendo per promuovere il turismo nel nostro paese, che abbiamo aperto la pagina #visitbrusimpiano e queste iniziative stanno portando risultati, se vogliamo che sia anche un turismo di qualità dobbiamo essere noi i primi a conoscere e rispettare il nostro ambiente, per farlo amare e rispettare anche ai turisti».

La giornata si aprirà alle 11 con la tappa della manifestazione benefica on the road The Distinguished Gentleman’s Ride che proseguirà fino alle 12, quando si aprirà la seconda parte dell’evento con una degustazione di cibo a km zero e risotto agli asparagi, con prodotti locali acquistati al Mercato della Terra di Slow food a Induno Olona e da produttori locali.

Dalle 14 ci si potrà iscrivere ai laboratori. Si parte con il Laboratorio del gusto realizzato da Slow food per imparare insieme a preparare il formaggio. Seguirà un intervento dell’onorevole Maria Chiara Gadda che parlerà della Legge 166/2016 contro lo spreco alimentare, accompagnato dallo show cooking dello chef Pietro Arlati che illustrerà semplici preparazioni che si possono fare utilizzando tutte le parti degli alimenti, soprattutto quelle che normalmente scartiamo.

Si parlerà poi di api con l’incontro “Bee Responsible: conoscenza del mondo delle api” e di fauna locale con “Quattro salti in Valceresio: l’importanza dei rospi“. Verrà poi presentato il fumetto “Animali della Valceresio, come tutelarli” un interessante progetto di divulgazione scientifica realizzato dal Comune in collaborazione con il fotografo Marco Colombo.

La giornata proseguirà con un laboratorio di pittura con colori naturali e uno dedicato alla creazione delle “bombe di fiori“. Sul lungolago le bancarelle del mercatino di hobbisti e i “riciclattoli” di Legambiente, prodotti creativi con materiale di recupero.

Qui la locandina con il programma dettagliato