Buon compleanno Stella: compie 23 anni l’impresa della pallacanestro Varese

Per i tifosi della Pallacanestro Varese l’11 maggio è una data storica, che resterà impressa per sempre nei loro cuori: in quel giorno – nel 1999 – infatti i Roosters conquistarono lo scudetto della Stella, l’ultimo dei dieci conquistati dalla società biancorossa.

Galleria fotografica Roosters 1999-2009 4 di 16

Per chi è nato negli anni Settanta e Ottanta, che non hanno potuto vedere le imprese della Ignis o della MobilGirgi che hanno conquistato il tetto d’Europa, la serata dell’11 maggio 1999 si è trasformata in una festa comandata aggiuntiva.

Una data da ricordare, per mandarsi messaggi d’auguri, di ricordi, per girarsi le foto scattate ancora quasi esclusivamente sul rullino. Per gioire di una impresa sportiva fino a ora irripetibile.

Un rito che si replica da ormai 23 anni: Buon compleanno, stella.