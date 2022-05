A Busto Arsizio una serata con lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet

“Penso che fare lo psichiatra, come lo scrittore, significhi intraprendere l’arte di rimuovere gli ostacoli alla felicità. Ho sempre amato cercare la gente, ascoltarla, scriverne”.

Così si presenta sul suo sito Paolo Crepet, che sarà ospite al cine-teatro Fratello Sole per la conferenza “Educare nella Bellezza”, in programma venerdì 20 maggio alle 21.

La serata rientra nel calendario culturale 2021-2022 “Sulle vie della Bellezza”.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova e poi in Sociologia presso l’Università di Urbino, Paolo Crepet ottiene in seguito la specializzazione in Psichiatria presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Padova. Accanto all’attività clinica, si dedica anche alla divulgazione e da anni viaggia lungo l’Italia incontrando genitori, studenti, insegnanti ed educatori.

Da questo lavoro di ascolto sono nate le riflessioni contenute in diverse pubblicazioni che trattano la grande questione dell’emergenza educativa. Nel 2021 ha pubblicato per Mondadori Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme, saggio dedicato al periodo della pandemia che ancora stiamo vivendo. “Spaventati, disorientati, ora depressi o inclini all’ira, ora fiduciosi nella solidarietà collettiva, stiamo attraversando la pandemia come fossimo in mezzo a un mare tempestoso, cercando di resistere nella speranza di arrivare presto a un approdo. Ma come sarà quel porto? Migliore o peggiore di quello da cui siamo partiti? E come saremo noi, alla fine del viaggio?”.

L’evento è promosso dal Cinema Teatro Fratello Sole in collaborazione con San Carlo Istituto Clinico.

La partecipazione alla conferenza è gratuita, fino ad esaurimento posti. Si consiglia pertanto la prenotazione, consultando il sito www.fratellosole.it.

Sarà possibile seguire la diretta streaming iscrivendosi al canale YouTube del Teatro: www.youtube.com/channel/UCNw_XBvQy2VqT5Ilqo8AoaA/