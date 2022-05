Busto Motor Company cerca personale da inserire nello staff

La concessionaria SEAT, CUPRA e NISSAN Busto Motor Company di Busto Arsizio e Olgiate Olona, con Garage CUPRA in apertura a Busto Arsizio, ricerca personale da inserire nello staff. In particolare si cercano persone volenterose con un forte spirito di squadra, che sappiano lavorare per obiettivi e siano sempre pronte ad imparare in un ambiente di lavoro serio, motivante e con reali possibilità di crescita.

Posizioni aperte

Consulente vendita con esperienza (preferibile inquadramento Enasarco)

Si offre:

Ambiente giovane e stimolante

Formazione e aggiornamento continuo

Fisso e trattamento provvigionale ai massimi livelli di mercato;

Ampie possibilità di crescita.

La figura avrà a disposizione un’auto aziendale

Impiegato/a Front/Back Office

La risorsa sarà inserita in un progetto pilota che unisce settore assicurativo ed automotive.

Stiamo ricercando una figura da inserire nel nostro nuovo ufficio dedicato alla gestione e proposizione polizze.

Apprendista impiegato addetto marketing

La figura ricercata affiancherà il responsabile nelle attività di comunicazione e promozione delle attività aziendali, dedicandosi in primis ad attività di Customer CARE ed indagini soddisfazione clienti.

Avrà modo di apprendere i reali meccanismi di funzionamento del marketing di un’azienda di vendita e assistenza.

Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (D.Lgs. 198/06)

Per candidarsi a una delle posizioni è necessario inviare il proprio curriculum vitae

all’indirizzo mail: selezione@bustomotorcompany.it