Cade in moto a Montegrino Valtravaglia, muore uomo di 48 anni

Grave incidente questa sera a Montegrino Valtravaglia. Un uomo che stava percorrendo la strada statale 23 con la sua moto, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. (foto di repertorio)

Sul posto è intervenuta subito un’ambulanza della Croce Rossa di Luino e da Bergamo s’è alzato anche l’elisoccorso ma per l’uomo, 48 anni, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

La strada teatro dell’incidente è quella che dalla rotatoria di Voldomino porta verso il paese di Montegrino Valtravaglia: è una via in salita e ricca di tornanti. Secondo una prima sommaria ricostruzione non ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente. Ai carabinieri di Luino il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.