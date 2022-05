Cade pannello in sala consiglio a Busto Arsizio, dipendente ferita alla testa

Cede un pannello della tapparella in sala consiglio e colpisce una dipendente comunale alla testa. Momenti di paura questa mattina, venerdì, in Comune a Busto Arsizio per un incidente che ha coinvolto una lavoratrice che, in quel momento, era proprio nei pressi della finestra dalla quale si è staccato un pannello del cassone che contiene l’avvolgibile.

La donna è stata immediatamente soccorsa dai colleghi e poi dai sanitari che l’hanno medicata e trasportata in ospedale per accertamenti in quanto avrebbe perso sangue dalla testa. Fortunatamente il colpo non ha provocato ferite gravi e la persona coinvolta è rimasta sempre cosciente. Anche il sindaco Emanuele Antonelli è accorso sul posto per verificare di persona l’accaduto.

I tecnici stanno ora verificando la causa dell’incidente e la sicurezza di tutte le altre finestre.