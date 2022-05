Cade sulla pista di motocross a Schianno, grave un 23enne

Si stava allenando forse in previsione di una gara di inizio estate, ma ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere su un terrapieno: ha riportato gravi ferite un giovane di 23 anni nell’incidente avvenuto questo pomeriggio, domenica 22 maggio, attorno alle 16.

Il giovane, residente nella zona del Milanese, aveva scelto la pista di Schianno, in via San Francesco per allenarsi: ben tenuta, ospita spesso gare di alto livello. Dopo alcuni giri, la caduta. Il motociclista che lo seguiva si è fermato e ha lanciato la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivate un’ambulanza ed un’automedica della Croce Rossa di Varese. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso all’ospedale di Varese ed è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata ma le sue condizioni sono stabili.