Cadono le tegole da un tetto a Somma Lombardo: via Mameli chiusa al traffico

Nel pomeriggio di ieri, domenica 15 maggio, in via Mameli a Somma Lombardo sono cadute tegole da un tetto: la strada a partire da questo pomeriggio, lunedì 16 maggio, sarà chiusa al traffico. I Vigili del Fuoco e della Polizia Locale sono intervenuti per mettere in sicurezza l’edificio. Pertanto, è prevista la chiusura al passaggio degli autoveicoli nel tratto di via Mameli (a partire dall’incrocio di via Garibaldi e fino all’incrocio con via Galli, oltre all’inversione del senso di marcia di via Garibaldi (per raggiungere via Garibaldi si deve passare da via Melzi).

Alcuni consigli utili: a chi proviene da Vergiate in direzione stazione si consiglia di arrivare alla rotonda di largo Sant’Agnese. Per raggiungere l’asilo Galli, si deve passare da via Melzi, ma si consiglia ai genitori di parcheggiare e recarsi a piedi (parcheggi consigliati in via Fuser e alle scuole di via Marconi).

Ai pedoni e i ciclisti si consiglia di percorrere la parte interdetta al passaggio degli autoveicoli sul lato destro della strada (se si proviene dal comune).