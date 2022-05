Cambiare Ferno tira dritto sul polo scolastico: “Un’opportunità da non perdere”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Cambiare Ferno

Al centro del programma di Cambiare Ferno c’è il grande polo Tecnologico Universitario che si vorrebbe realizzare al posto della ex manifattura.

Siamo assolutamente consapevoli che l’area della ex manifattura è un’area privata e il privato può realizzare ciò che vuole, ma se al privato si offre un’alternativa migliore di un supermercato magari il privato a anche maggior interesse ad investire e comunque il nostro progetto non deve essere realizzato obbligatoriamente nell’area ex manifattura ma può essere realizzato anche in aree delocalizzate.

La realizzazione di un polo universitario tecnologico coinvolge molte figure, l’università, la camera di commercio, la provincia, la regione, Malpensa e non ultimo gli organi politici e alcune di queste figure sono già state interpellate. Abbiamo già avuto il piacere di discutere del nostro progetto sia con il senatore Alfieri che con il consigliere Astuti durante la loro visita di inizio mese e abbiamo trovato in loro grande interesse e partecipazione al progetto. La realizzazione del polo tecnologico universitario, vista la fermata della ferrovia nord che ci porta in circa 40 minuti in centro a Milano, rende ancor più attraente il progetto.

Attorno a questo progetto possiamo dire che vi è la nuova Ferno, si parliamo di nuova Ferno perché la struttura universitaria ha bisogno di tantissimi servizi per il suo funzionamento e per tanto avremo bisogno d’implementare il commercio locale e il settore immobiliare. Il polo tecnologico che abbiamo in testa noi non è solo un centro scolastico d’eccellenza che dovrà formare i nostri giovani al lavoro locale, visto che il nostro territorio sempre più in

questi ultimi anni ha preso una configurazione aereonautica, ma potrà al suo interno avere

un’area biblioteca e un’area di aggregazione per i giovani.

Le aziende locali del settore aeronautico hanno sempre più bisogno di personale qualificato da inserire nel mondo del lavoro, vediamo cosa succede alla vicina scuola di Case Nuove, gli alunni al termine della loro formazione scolastica con discreta facilità trovano una collocazione lavorativa.

Allora perché perdere una così grossa opportunità, certo i tempi per la sua realizzazione non sono brevi, le persone e gli enti da coinvolgere sono molti, ma per un progetto così importante per la vita del nostro paese vale la pena metterci subito a lavorare e concretizzare i nostri primi contatti, per Ferno è ora di abbandonare l’idea che è un paese di anziani e dormitori.