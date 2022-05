Campana si impone a Lesa nella prima tappa del Circuito del Lago Maggiore

L’Open di Lesa ha aperto l’edizione 2022 del Circuito del Lago Maggiore di tennis, serie di tornei legati alla quotata Lesa Cup: il primo appuntamento, arricchito da una partecipazione di giocatori di alta qualità, è andato in scena sui campi in terra rossa del Tennis Sporting Lesa e ha visto il successo di Federico Campana.

Il 24enne tesserato per il Circolo Eur di Roma ha dato vita a una finale di grande intensità e spessore tecnico contro Gregorio Biondolinello: Campana ha infine prevalso per 6-3 / 7-6 piegando la resistenza del 22enne piemontese.

Dopo la prima tappa, il Circuito della Lesa Cup Open prosegue con il secondo appuntamento previsto sui campi del Tennis Nautica Arona dove si comincerà a giocare dall’11 giugno con il tabellone delle qualificazioni; dal 18 al 26 giugno invece le partite del tabellone principale.

Il terzo e ultimo torneo invece è previsto a Verbania, presso l’Asd Tennis Altiora, tra il 9 e il 24 luglio con il tabellone principale che prenderà il via il giorno 16.

I primi 8 classificati accederanno al Master finale, con in palio una Wild Card per accedere al tabellone di qualificazioni della Lesa Cup 2022, torneo ITF con montepremi da 25mila dollari che quest’anno sarà organizzato da Tennis Sporting Lesa, Tennistalker e Sport Watchers.

L’anno scorso si è svolta la prima edizione del torneo ITF che ha permesso di riportare il tennis internazionale su un territorio che aveva ospitato la Coppa Valerio, il torneo under più prestigioso del settore, una piccola Davis dedicata ai “campioni in erba”.