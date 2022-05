Campo dei fiori Trail, 300 volontari a tavola per pensare già alla prossima edizione

Il tradizionale pranzo di ringraziamento per tutti i volontari – circa 300 quelli che si sono riuniti, a tavola, a Gavirate – è stata l’occasione per chiudere idealmente l’avventura dell’Eolo Campo dei Fiori Trail, la gara podistica in montagna su lunga distanza che nello scorso mese di marzo ha visto impegnati quasi duemila partecipanti provenienti da 29 nazioni diverse e oltre 300 bambini iscritti al mini-trail.

Il pranzo si è tenuto domenica scorsa, 15 maggio, al Lido di Gavirate ed è stato allestito dallo staff della Campo dei Fiori Outdoor, la asd che si occupa di organizzare la gara podistica che – con i suoi vari percorsi – ha toccato 10 diversi comuni e il Parco del Campo dei Fiori. Quello di Gavirate è stato un momento di condivisione e divertimento insieme a persone – i volontari appunto – che sono indispensabili: grazie alla passione per il territorio hanno scelto di dedicarsi alla gara con diverse funzioni (chi nella sorveglianza dei tracciati, chi ai ristori, chi nel raccogliere tutte le fascette segnaletiche a fine prova…).

Le associazioni che hanno collaborato durante la gara, lo hanno fatto sempre con grande entusiasmo e senza mai tralasciare l’aspetto più importante, la sicurezza. Un altro grande obiettivo della manifestazione è sicuramente la pulizia dei sentieri, attività incessante portata avanti dal gruppo di volontari del Cleaning Forest Team.

La giornata sul lungolago di Gavirate – che poi è anche la location dove vengono allestite partenza, arrivo, villaggio e una serie di altre attività legate alla manifestazione sportiva – è servita anche come inizio della programmazione per l’edizione 2023 dell’Eolo Campo dei Fiori Trail: le date sono già state comunicate, e a Gavirate si tornerà a correre nel fine settimana dell’11 e 12 marzo prossimi.