Capriolo incastrato in un cancello a Masciago Primo, lo liberano i vigili del fuoco

Questa mattina – lunedì 16 maggio -, verso le ore 7.00, i vigili del fuoco hanno liberato un capriolo che era rimasto incastrato fra le sbarre di un cancello a Masciago Primo.

Galleria fotografica Capriolo incastrato a Masciago Primo 4 di 4

A dare l’allarme sono stati due bambini, Giulia e Luca, insieme alla loro mamma.

«Stavamo passando in macchina – spiega la mamma – quando mia figlia ha visto il capriolo incastrato in un cancello. Gli abbiamo prestato i primi soccorsi, coprendo gli occhi e cercando di tranquillizzarlo, in attesa dei vigili del fuoco».

«In pochi minuti – prosegue – sono arrivati, hanno liberato dal cancello il povero animale, che è stato lasciato andare nel bosco. Un grandissimo ringraziamento alla compagnia di Luino».