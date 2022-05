A Cardano al Campo tre incontri sugli adolescenti e il loro mondo

Cercare di capire i ragazzi e dialogare con il loro mondo: a Cardano al Campo sono in arrivo tre serate di “Intrecciare percorsi – aprire nuove strade”, un ciclo di incontri che coprirà ben cinque mesi, da maggio a ottobre. (Foto d’archivio)

Gli incontri sono promossi dal Comune di Cardano al Campo, Polo educativo ad alta specializzazione, cooperativa sociale “La banda” e festival dell’educazione. Appuntamento in sala consiliare “Il cubo”

Il programma

Si parte con mercoledì 25 maggio, alle ore 20.45, con “Gli adolescenti negli anni Venti”. Interverrà Pierangelo Barone, professore ordinario di pedagogia generale e sociale del dipartimento di scienze umane per la formazione “Riccardo Massa” all’Università degli Studi di Milano Bicocca.

“In dialogo per costruire una comunità che educa” è il titolo della serata di martedì 14 giugno, con Andrea Marchesi come relatore (docente a contratto di pedagogia generale e sociale alla Bicocca).

Ancora non è definita l’ultima serata, che sarà ad ottobre, dedicata ai linguaggi e al mondo degli adolescenti con Alessandro Rudelli come relatore (giudice onorario del tribunale per i minorenni di Milano)