Contro il caro bolletta fotovoltaico sui tetti di stalle e cascine

L’aumento delle tariffe elettriche pesa sui costi delle imprese agricole lombarde e rende ogni giorno più onerosa la produzione in un momento difficile per il Paese. Coldiretti Lombardia organizza un webinar gratuito dedicato alle opportunità offerte dal fotovoltaico sui tetti di stalle e cascine contro il caro energia, oltre che in un’ottica di innovazione tecnologica sostenibile. L’appuntamentoè per domani, martedì 3 maggio, alle ore 21 con interventi di esperti Coldiretti e tecnici del settore.

«Il seminario online gratuito è organizzato in collaborazione con Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Donne Impresa – spiega Paolo Carra, vicepresidente di Coldiretti Lombardia – Saranno condivise informazioni tecniche e simulazioni pratiche per chiarire i vantaggi che l’agrisolare sui tetti può offrire alle nostre aziende».

Nel corso del webinar sono previsti gli interventi di Alessandro Apolito, capo servizio tecnico Coldiretti, Stefano Leporati, segretario nazionale Giovani impresa Coldiretti, Luca D’Apote, responsabile energia rinnovabile Coldiretti e Simone Guarisco di GS Studio & Service. Introdurranno la serata Tino Arosio, direttore Coldiretti Lombardia; Carlo Maria Recchia, delegato Giovani Impresa Coldiretti Lombardia; Wilma Pirola, responsabile donne impresa Coldiretti Lombardia.

Per informazioni e adesioni è necessario mandare una mail a paolo.sessa@coldiretti.it oppure a giovanimpresa.lombardia@coldiretti.it.