Il caro materie prime: molti cittadini all’incontro organizzato da Azione a Cassano Magnago

Una sala piena, nonostante la pioggia, ha caratterizzato la serata di giovedì 5 maggio, a cornice della tavola rotonda dal titolo “L’impatto economico del caro materie prime”, organizzata da Azione presso la biblioteca comunale di Cassano Magnago.

Anche il candidato sindaco, Tommaso Police e il coordinatore locale di Azione, Mario Colombo, presenti tra il pubblico. La serata ha registrato il tutto esaurito ed ha riscosso apprezzamenti tra i presenti: il mix di ospiti, tutti in grado di condividere esperienze concrete, ma anche considerazioni di più ampio respiro, si sono alternati attraverso la moderazione di Fabio Gandini ed hanno dialogato tra loro e con il pubblico.

Giulia Pastorella – Vicepresidente nazionale di Azione, presente per l’occasione a Cassano Magnago, ha potuto condividere le sue riflessioni sulle cause e sulle possibili soluzioni del caro materie prime, confrontandosi con gli altri relatori, facendo emergere i problemi strutturali che caratterizzano il nostro Paese, anche a partire dal suo ruolo attuale di Consigliere Comunale a Milano.

Matteo Marchesi – Vicesegretario di AIME, Associazione Imprenditori Europei, Carlo Pisan – Delegato ASCOM Gallarate, Romana Dell’Erba – Imprenditrice de “La Cucina di Altamura” e Piero Sandroni – Presidente di “Sandroni& C.” e Past President di Univa Tessili, hanno potuto arricchire di vissuti legati al territorio della Provincia di Varese passati e presenti questo percorso, affrontando questioni complesse come la gestione delle filiere, il costo del lavoro, le politiche attive del lavoro, le misure del governo a sostegno delle imprese, le politiche energetiche e altre ancora, sempre in modo chiaro e sempre a partire da storie ed esempi vissuti in prima persona.

Enrico Zucchi e Cesare Losavio – rispettivamente responsabile Regionale e Provinciale per il Lavoro e lo Sviluppo Economico di Azione, infine, hanno raccolto tutte le istanze emerse e dichiarato l’impegno di Azione nel dare ascolto al mondo delle imprese, visto il ruolo cruciale del contesto produttivo, capace, se adeguatamente supportato di creare lavoro e benessere e garantire sostenibilità al sistema.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti: una serata di approfondimento, non riservata agli addetti ai lavori, ma rivolta a tutti i cittadini preoccupati e desiderosi di comprendere meglio il tempo e il contesto che viviamo. Il ruolo della politica non finisce qui, però. Allo studio e all’approfondimento devono seguire azioni concrete e, come è emerso durante la serata, Azione non intende sottrarsi di fronte a questa responsabilità, tanto a livello nazionale, quanto a livello territoriale. Cassano Magnago non fa eccezione e con il nostro coordinatore locale Mario Colombo abbiamo deciso per questo di sostenere la Lista Tommaso Police Sindaco e di proporci come attori di un cambiamento nel modo di intendere la politica”, afferma Maurizio Marin, Segretario Provinciale di Azione.

L’evento, trasmesso in diretta streaming, è stato registrato ed è visibile al link: https://fb.watch/cPSJGHa5f3/.