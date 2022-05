Cartoline verdi da creare nella nuova Giocomerenda al Museo del Tessile di Busto

Profuma di primavera la nuova Giocomerenda in calendario per i 22 maggio nell’ambito delle “Domeniche ai musei” di Busto Arsizio. A ospitare l’evento saranno infatti non le sale, ma il parco del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (ingresso da via Volta 6/8).

“Cartoline Verdi” è il titolo dell’attività proposta ai bambini dai 4 agli 11 anni per la Giocomerenda di domenica 22 maggio dalle ore 15.30 alle 17.

Immersi nel verde del parco i piccoli partecipanti avranno modo di conoscerne alcuni “abitanti” per poi giocare con i rapporti tra le grandezze per trasformare una foglia in albero, legnetti in staccionate e i fiori in ombrelloni? Spazio alla fantasia per creare ciascuno delle cartoline che profumano di natura.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione per ogni bambino partecipante (fino a esaurimento dei posti disponibili), da effettuare sulla piattaforma Eventbrite a questo link.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività.

In caso di imprevisti, è possibile disdire anche il giorno stesso, telefonando al Museo del Tessile domenica 22 maggio, a partire dalle ore 15, allo 0331 627983.

In caso di maltempo, l’iniziativa è rinviata a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni contattare la Didattica Museale e Territoriale Città di Busto Arsizio allo 0331 390 242/349.