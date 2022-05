Il caso Insa e la resa dei conti nel Pd di Fagnano Olona, l’ex-segretario Passamonti: “Inadeguati”

L’atto di accusa del Pd di Fagnano Olona nei confronti di quasi tutte le forze politiche del paese, accusate di non aver fatto nulla per risolvere il problema ambientale della ex-Insa non è passato inosservato ed è proprio un ex-Pd, Davide Passamonti, a tornare sulla questione Insa per «rettificare dal punto di vista politico quanto sostenuto dal PD di Fagnano».

Per questa questione dice di essere stato cacciato dal PD: «Volevo chiarire le posizioni prese e dimostrare l’infondatezza dell’espulsione. Innanzitutto so che a livello provinciale la questione è nota e che verrà posta negli organi preposti. Ringrazio quindi la segreteria provinciale e tutti quelli che si occuperanno della questione. Venendo al caso Insa. Io al tempo ero segretario di sezione. Nel 2014 abbiamo vinto le elezioni, ultima volta che il PD ha vinto a Fagnano. La lista allora era composta da 11 persone con tessera PD più altre 2 candidate in area PD su un totale di 16 candidati. A ciò si aggiunge che il candidato sindaco Simonelli era tesserato PD. Nelle ultime elezioni il PD è riuscito a candidare solo 4 persone».

Durante il periodo amministrativo arriva sul tavolo questa problematica e porta, a supporto, il verbale di consiglio comunale in cui l’allora assessore all’Ambiente (Giuseppe Palomba, che è ancora assessore oggi con la giunta Baroffio, ndr) rispondeva sul tema al consigliere di Forza Italia Angelo Saporiti:«Con ciò voglio affermare che non solo l’amministrazione Simonelli è intervenuta attivamente per risolvere il problema, ma lo ha fatto anche il PD. Tutti gli attori coinvolti erano tesserati PD. Forse la maggior parte dell’attuale direttivo PD non sa queste cose perché non solo non era tesserato, ma neanche si occupava di politica – afferma Passamonti che prosegue .- Il PD di Fagnano Olona si è sempre occupato delle questioni ambientali che riguardano il paese. Non le si scoprono di certo oggi con questa segreteria che non solo ha portato per la prima volta il PD a non avere nessun consigliere comunale di appartenenza ma non ha neanche persone nelle commissioni comunali».

Passamonti non si ferma qui e attacca l’attuale segreteria del partito: «Questa segreteria è l’ultima che può parlare di chi ha fatto o non ha fatto. Perché loro sono i primi a non aver fatto di concreto nulla, se non una raccolta rifiuti durata una mattinata e stop. Il PD di Fagnano si occupava di ambiente e Insa amministrando, quando ero segretario. Dopo la fine dell’amministrazione Simonelli e della mia segretaria nessuno più del PD ha parlato di Insa. Solo dopo il video delle Iene si sono accorti di questo problema. Ma Canavesi che è segretario da circa 4 anni dov’era? Perché ne parla solo oggi? Perché mi butta fuori dal partito?»

E conclude con una serie di domande e un’auspicio: «Non è che le motivazioni che stanno dietro alla mia espulsione sono di aperta riscrittura dei fatti per acquistare credibilità? Non è che le menzogne politiche affermate nei vari articoli hanno un fine politico di screditare tutto e tutti per passare come i paladini della giustizia e dell’ambiente? Io sono dell’opinione che questa segreteria di Fagnano sia inadatta a ricoprire il ruolo che ha. Spero che si possa intervenire su quanto sta succedendo nel PD di Fagnano».