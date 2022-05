Castellanza dà il benvenuto ai suoi nuovi nati con una cerimonia ad hoc in Municipio

«Chissà che tra questi bimbi non ci sia il nuovo sindaco di Castellanza!»: queste le parole con cui Mirella Cerini, sindaco di Castellanza, ha voluto scherzosamente salutare i nuovi nati della città, celebrati sabato 21 maggio al Municipio comunale in occasione dell’iniziativa “Benvenuto ai nuovi nati”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Gentilezza guidato da Cristina Borroni. Più di 20 le famiglie protagoniste della cerimonia, che hanno partecipato anche con i figli più grandicelli e con i nonni, tutti entusiasti dell’iniziativa, svoltasi «in un clima familiare e di serenità».

Il “Benvenuto ai nuovi nati”, è un progetto nato con l’intento di diffondere sul territorio pratiche di Gentilezza e Accoglienza, attraverso la collaborazione dell’amministrazione comunale con le associazioni e le realtà cittadine che si occupano dei servizi ai bambini da 0 a 3 anni. Alle famiglie è stato donato un pacco di benvenuto per i nuovi piccoli cittadini, accolti così nella comunità castellanzese.

Il kit è stato creato in collaborazione con Farmacia Comunale, Farmacia Morelli, Knit Cafè e preparato a cura delle volontarie Bruna e Fabia. Questo omaggio vuole celebrare un momento di gioia e accoglienza per i nuovi arrivati e le loro famiglie, e al contempo fornire anche tutti gli strumenti necessari ai neo genitori «per affrontare con serenità quel periodo di grandi cambiamenti che segue l’arrivo di un bimbo».

Nello specifico, il pacco dono contiene delle scarpine colorate realizzate a mano dalle frequentatrici del Knit Cafè della Corte del Ciliegio, un documento educativo riguardante il corretto utilizzo del cellulare da parte dei più piccini e una tessera sconto del 10% sull’acquisto di alcuni beni presso le farmacie aderenti all’iniziativa. E’ stato inoltre distribuito un opuscolo contenente tutte le informazioni utili sui servizi presenti sul territorio, per la fascia di età da 0 a 3 anni.

«A Castellanza nascono un centinaio di bambini ogni anno – ha commentato l’assessore Cristina Borroni -. Oggi diamo il benvenuto a piccoli nati entro l’aprile scorso; nei prossimi mesi abbiamo in previsione altri momenti di festa come questo, dedicati all’accoglienza dei nuovi neocittadini». Il sindaco Cerini ha sottolineato poi come si trattasse di un’iniziativa «fortemente voluta dall’amministrazione comunale e frenata negli ultimi due anni dalla pandemia. Un ringraziamento particolare va a tutte le realtà che hanno collaborato insieme all’amministrazione con passione ed entusiasmo per la riuscita di questo evento. Questo – ha concluso il sindaco – testimonia l’attenzione della città verso tutti i suoi cittadini, anche i più piccini che, ricordiamolo sempre, sono il nostro domani».