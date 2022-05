A Castiglione Olona grande successo per il This is Not Festival

Un grandissimo successo per il This Is Not Festival, la prima 3 giorni di musica elettronica della provincia di Varese, tenutasi tra il 20 e il 22 maggio all’Andy Live Music di Castiglione Olona e organizzata da This Is Not con SoundArt Events, che con l’occasione ha festeggiato un traguardo importante: i 10 anni di attività, con un doppio sguardo. Da un lato l’attenzione al territorio e ai suoi talenti, dall’altro l’apertura ai grandi nomi internazionali del mondo clubbing.

Galleria fotografica This is Not Festival 4 di 10

Nelle tre serate sono arrivate migliaia di persone per ascoltare i principali guest, Jeremy Underground e Cici, ma anche tanti Djs della provincia.

Buone vibrazioni, energia e musica di qualità dopo gli anni difficili di stop dettati dalla pandemia, che ha colpito in particolare il settore dei locali e della musica.

“La prima edizione del This is not Festival può considerarsi davvero positiva”, racconta Andrea “Sibe” Salvetti, uno degli organizzatori. “Nel nostro decimo anniversario abbiamo deciso di provare a regalare qualcosa di nuovo ai nostri affezionati seguaci e questi tre giorni di musica hanno sancito la forza del legame che ci unisce. La risposta è stata davvero positiva, con importanti presenze su tutti e tre i giorni. Una delle maggiori soddisfazioni è stata la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze fin dalle prime ore per scoprire il nuovo giardino di Andy Live Music, il “garden stage”, inaugurato appunto in occasione del festival. Il This is not ormai – prosegue Salvetti – è un punto di riferimento per tantissimi giovani di tutta la provincia, ma ci siamo accorti, sopratutto nell’ultimo anno, che c’è una bella fetta di pubblico che arriva anche dalla vicina Svizzera e da alcune città lombarde e piemontesi, sopratutto quando ci sono ospiti degni di nota. Per noi, cresciuti in una Varese dove il nostro genere musicale veniva spesso relegato alle seconde pagine degli eventi, questa è sicuramente un bel traguardo. E, considerando gli obiettivi di crescita che ci siamo prefissati, possiamo considerarci soddisfatti. Vogliamo che Varese diventi un punto di riferimento per il clubbing di qualità, non solo per la nostra provincia, ma anche per tutto il nord Italia”.

Già oggi il noto sito musicale Resident Advisor inserisce il This is not Festival come evento popolare ogni weekend, al pari di importati club milanesi.

“Quest’anno per la prima volta abbiamo portato il nostro progetto fuori dalla nostra città suonando al Tunnel Club di Milano lo scorso aprile. Prossimamente avremo nuove date ad agosto a Riccione e a settembre a Catania e Palermo per iniziare a far conoscere il nostro format e i nostri artisti anche in altre città Italiane. Ci tengo a ringraziare – conclude Salvetti – tutti i giovani che con la loro presenza costante ci aiutano a crescere e consolidare il nostro sogno”.

A esibirsi durante una delle serate c’è stato anche un noto Dj, musicista produttore varesino, Marco Dassi, nonché uno dei creatori del This Is Not: “la scelta artistica è stata determinata dalla differenziazione dei generi musicali che avrebbero identificato le tre serate – spiega Marco – abbiamo deciso di schierare tutti i nostri Djs resident per valorizzare ancora di più questo progetto. Loro sono parte della linfa vitale del progetto e conoscono bene le persone che partecipano ai nostri eventi. Abbiamo avuto modo, per la prima volta, di allestire due stage nella stessa location, questo ci ha permesso di far vivere al pubblico differenti esperienze sonore. La parte esterna, attraverso un crescendo musicale, ha portato le persone a riscaldarsi, per poi esplodere con l’esperienza all’interno del club. Dal punto di vista artistico – continua Dassi – abbiamo fatto esibire i nostri Djs in modo da creare una progressione sonora che trasportasse le persone in un vero e proprio viaggio. I due artisti internazionali che abbiamo selezionato si sono esibiti nelle serate di venerdì e sabato. Cici, un vulcano di energia, ha plasmato la pista del venerdì regalando un set ipnotico e progressivo. Sabato sera è stato il turno di Jeremy Underground, che con il suo timbro prettamente house ha fatto ballare tutto il club”.

I prossimi appuntamenti sono quelli con le ultime due serate all’Andy Live Music, prima degli eventi estivi tra cui il ritorno del This is Summer Festival al Poggio Refresh di Luvinate, domenica 10 luglio.