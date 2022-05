Chiara e Silvia, due varesine d’argento nel basket alle olimpiadi per sordi

“Super Chicca” Cristina Gogna non è l’unica varesotta medagliata alle “olimpiadi silenziose”, i Deaflympics, ovvero i giochi sportivi internazionali per atleti con disabilità uditive. Se la podista di Germignaga è stata autrice di una prestazione maiuscola nella maratona che le è valsa la medaglia d’argento, non sono state da meno le ragazze della nazionale femminile di basket schierate a Caixa do Sur in Brasile.

Le azzurre di coach Beatrice Terenzi si sono infatti piazzate a loro volta al secondo posto e tra loro hanno trovato posto due giocatrici della nostra provincia. Si tratta di Chiara Ciardiello, 30enne di Gallarate tesserata per la ENS Varese, e della giovanissima Silvia Sguotti, appena 16enne di Cassano Magnago e atleta della Asd Sordi Pesaro, quest’ultima esordiente con la rappresentativa nazionale.

Il sogno d’oro dell’Italia si è infranto solo in finale contro gli Stati Uniti, vincenti con il punteggio di 91-77 ma le azzurre sono state autrici di un ottimo torneo, culminato con il successo sulla Polonia in semifinale (73-58). “L’Italia silenziosa” ha in questo modo legittimato anche la propria superiorità in campo europeo: Ciardiello e compagne infatti si sono laureate campionesse d’Europa lo scorso anno a Pescara.