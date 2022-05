Ci sono i soldi per via Selene a Varese: lunedì verrà annunciata in commissione la variazione al bilancio

Il comune di Varese ha trovato i soldi per la realizzazione di via Selene, l’ultimo tratto della “variante” stradale creata con le opere di compensazione della realizzazione del nuovo supermercato Esselunga di Viale Europa. La variazione al bilancio che verrà presentata in commissione lunedì 30 maggio contiene infatti anche il finanziamento complessivo dell’opera per la realizzazione e l’allargamento di via Selene e del nuovo accesso a Varese.

«Mettiamo un altro tassello alla riqualificazione viabilistica dell’accesso al capoluogo – dice l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati – L’intervento di via Selene si unisce e completa quel sistema di interventi, Flaiano e Gasparotto, che stiamo portando avanti per risolvere una volta per tutte il problema dell’ingresso viabilistico a Varese. Si tratta di opere che snelliranno il traffico e daranno maggiori opportunità di accesso, riducendo il numero di mezzi pesanti in aree fortemente urbanizzate».

L’opera costerà oltre 2 milioni e 600 mila euro. Di questi, 930 mila euro arrivano da un finanziamento della Regione e 130 mila dall’alienazione di un terreno. Nella variazione dunque, che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale, vengono inseriti oltre un milione e 500 mila euro che il Comune metterà a disposizione per far partire i lavori, tramite l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti.

Ad annunciarlo in commissione sarà l’assessore Cristina Buzzetti, che spiegherà l’accelerazione che il Comune vuole dare alla realizzazione di questa strada. «Si tratta di un’opera strategica – spiega l’assessore al Bilancio – per la quale abbiamo già ottenuto risorse dalla Regione. Ora con questa variazione il Comune chiude il percorso di finanziamento così da partire con i lavori».

VIA SELENE: COS’E’ E PERCHE’ SE NE PARLA TANTO

L’opera di asfaltatura e allargamento di via Selene, che fino al cantiere Esselunga era una piccola strada sterrata senza fondo, ai bordi di un’area verde, vuole completare l’area della terza rotonda, che in sè è solo uno svincolo che da Milano permette l’uscita in viale Europa: con l’asfaltatura e l’ampliamento della via i camion che già attraversano quelle zone per andare nella zona industriale di Schianno attraversando via piana di Luco o tentando di passare nell’angusto sottopasso di via Bellavista, eviteranno queste due vie, che fino ad ora non avevano alternativa.

Il progetto permette infatti un collegamento da Varese e dall’autostrada da Milano con l’area industriale di Schianno sgravando il traffico pesante proveniente da lì, e inoltre quella strada permetterebbe di chiudere il sottopasso della ferrovia e con questo togliere i semafori della via Gasparotto, facendo così fluire meglio il traffico. Un intervento che è realizzato interamente nel comune di Varese ma che è caldeggiato dal vicino comune di Gazzada Schianno per lo sgravio di traffico sull’area verde-industriale di Schianno e per la riduzione dei rischi per i pedoni, che oggi passano dalla strettoia per raggiungere viale Europa.

Al progetto di via Selene si sono opposti a lungo ambientalisti e un comitato costituito per l’occasione, che denuncia l’annientamento della palude Stoppada che si trova nei dintorni e la sua conseguente biodiversità: a questo il comune ha sempre risposto che saranno realizzati lavori di compensazione che ne preserveranno l’integrità.

LO STREAMING DELLA COMMISSIONE, CHE SI ATTIVERÀ LUNEDÌ 30 MAGGIO ALLE 18