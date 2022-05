Ciclista cade al Forte di Orino, interviene il Soccorso Alpino

Intervento oggi pomeriggio, domenica 22 maggio 2022, per la Stazione di Varese del Soccorso alpino.

Un uomo di circa 30 anni è caduto mentre stava praticando downhill (sport che si pratica in mountain biking su terreni ripidi e sconnessi ndr) in località Pian delle Noci, nei pressi del Forte di Orino, a circa 700 metri di quota. Ha riportato alcuni traumi e quindi è stato necessario recuperarlo , visto che si trovava in una zona impervia. La centrale ha attivato il Cnsas, XIX Delegazione lariana, intervenuto con i tecnici e un medico, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Milano.

Dopo avere percorso un tratto su strada selciata, i soccorritori hanno raggiunto l’infortunato, lo hanno condizionato e trasportato fino all’elicottero. L’intervento è cominciato alle 11:30 circa ed è finito in un paio d’ore. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Circolo.