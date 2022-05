Cinque ragazze da Varese, Gallarate, Saronno e Castellanza in lizza per Miss Italia Lombardia

Il tour Miss Italia 2022 in Lombardia è iniziato sabato 14 maggio con il primo importante casting regionale al Ristorante del centro ippico La Rosa Bianca di Zanica, in provincia di Bergamo.

50 nuove candidate provenienti da tutta la Lombardia si sono sottoposte casting regionale organizzato da Rial Events, dove sono state scelte le 31 concorrenti che saranno protagoniste del Tour Miss Italia Lombardia 2022. Una giornata all’insegna della bellezza, ma non solo. Alessandra Riva e Giuseppe Sanna hanno organizzato già l’anno scorso una selezione Regionale, un evento che ha portato i riflettori su questa rinnovata location della provincia Bergamasca.

Tre le ragazze in lizza ci sono 5 aspiranti miss del Varesotto: Nikola Durisova, classe 2002, di Varese; Gidis Dragovoja, classe 2001, di Varese; Kleja Koci, classe 2002, di Gallarate; Noemi Biondini, classe 2001, di Saronno; Noemi Bertani, classe 2000, di Castellanza.

Le prossime tappe di Miss Italia Lombardia saranno l’1 giugno alla Discoteca Mascara di Mantova dove durante l’evento della Notte tricolore ci sarà una cena con spettacolo per l’elezione di Miss Mascara; il 16 giugno invece il Tour farà tappa in Terrazza Malaspina a San Felice (MI) dove verrà organizzata una cena con spettacolo a bordo piscina del Centro sportivo David Lloyd Malaspina A fine giugno poi tornerà a La Rosa Bianca per una selezione Regionale e si eleggerà Miss La Rosa Bianca.