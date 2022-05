“Cislago e dintorni”: sabato 14 maggio la presentazione del nuovo libro di Livio Mondini

Appuntamento in Villa Isacchi alle 10:30

Si terrà sabato 14 maggio in Villa Isacchi, in via Magenta 128 a Cislago, la presentazione del nuovo libro del professor Livio Mondini “Cislago e dintorni”.

Esperto di storia locale, Mondini nel testo presenta una carrellata di narrazioni, intrecci e ricerche storiche sulle tradizioni, le vicende e gli edifici cardine di Cislago e dei paesi limitrofi.

L’appuntamento è alle ore 10:30 nella sala convegni della villa comunale.