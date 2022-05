A Cislago, Marnate e Rescaldina pulizia dei boschi con la Giornata del Verde Pulito

È per domenica 15 maggio l’appuntamento a Cislago, Marnate e Rescaldina con la Giornata del Verde Pulito. L’iniziativa è promossa ogni anno da Regione Lombardia con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla tematica ambientale e aiutarli a sviluppare un senso di responsabilità e appartenenza per il luogo in cui si vive, attraverso l’impegno diretto in azioni dirette a ripulire aree verdi, boschi, sponde di laghi, fiumi e torrenti.

“Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, per rendere il nostro bosco del Rugareto più pulito – si legge nell’avviso del Comune di Cislago -. Per richiamare l’attenzione verso il degrado ambientale e sensibilizzare ad adottare comportamenti ecologicamente corretti, volti a tutelare l’ambiente e a contrastare l’abbandono dei rifiuti”.

Luogo e orari di ritrovo: