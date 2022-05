Il Civico Liceo Musicale debutta al Teatro di Varese con “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Uno spettacolo per cui è già prevista, e in fase di definizione, una piccola tournée nei teatri lombardi per la stagione autunnale

La nuova produzione originale del Civico Liceo Musicale, debutterà mercoledì 8 giugno alle 21 al Teatro di Varese con “Alice nel Paese delle Meraviglie“, musical interpretato dai giovani allievi del Liceo guidati dai loro insegnanti, sulle musiche scritte appositamente per l’occasione da Enrico Salvato.

“Un appuntamento classico che è stato interrotto a causa della pandemia e ora finalmente è stato ripreso – dichiara l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – uno spettacolo che è soprattutto un momento di condivisione e che va a chiudere l’anno scolastico in bellezza, grazie al linguaggio della musica, del teatro e della danza”.

Si tratta di uno spettacolo per cui è già prevista, e in fase di definizione, una piccola tournée nei teatri lombardi per la stagione autunnale e grazie al quale è nato per il Liceo Musicale di Varese un nuovo corso, specifico sul musical e aperto a bambini e ragazzi.

Tutto nello spettacolo è originale: non solo le musiche, ma anche la drammaturgia, le coreografie, i costumi. Una sfida che si rinnova dal 2015 e da sempre legata a Fondazione Giacomo Ascoli: “Il primo musical del Civico Liceo Musicale di Varese è andato in scena in occasione dei 10 anni della scomparsa di mio figlio Giacomo, mancato a 12 anni per un linfoma non Hodgkin – ricorda Angela Ballerio, direttrice del Coro – mi piaceva l’idea che fosse ricordato con tutta la gioia e la bellezza che i ragazzi sanno regalare all’arte e abbiamo scelto un musical molto particolare, unico nel suo genere perché scritto con partiture per voci giovani, non per adulti”.

Per maggiori informazioni e prenotazione biglietti contattare il Liceo musicale allo 0332 255042 oppure 347 2820328.