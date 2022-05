Clima disteso, qualche punzecchiatura e tante promesse al confronto elettorale di Sumirago

È stato un confronto disteso e costruttivo con la giusta dose di “punzecchiature” tra i contendenti quello di giovedì 26 maggio all’oratorio di Quinzano tra i candidati in lizza alle elezioni del prossimo 12 giugno. Un confronto su idee, programmi e approcci che caratterizzano i tre diversi aspiranti alla carica di sindaco: Yvonne Beccegato, Silvana Giamberini e Stefano Romano.

Molte le proposte e forse troppe, e non tutte davvero realizzabili, le promesse snocciolate dalla lunga lista dei programmi elettorali: asfaltature, costruzioni, riqualificazioni. Ma si sa, se è lecito per i candidati spingere un tantino sull’acceleratore delle promesse elettorali altrettanto lo è per cittadini dubitare (o comunque poi chiederne conto dopo il voto).

Ci ha pensato in ogni caso il sindaco Mauro Croci, che nonostante abbia ancora un piede nella contesa elettorale dopo dieci anni di amministrazione può in parte aspirare anche a quel ruolo superpartes che si deve a chi si è speso così a lungo per la macchina comunale: «Attenzione alle promesse da Mulino bianco – ha detto prendendo il microfono nelle fasi finali del confronto -, e tenete presente gli sforzi fatti in questi anni per tenere in linea i conti del Comune».

Cornice del confronto sono stati gli spazi dell’oratorio di Quinzano sotto la regia delle Acli locali, grandi animatori della vita civica della frazione (e all’indomani della tradizionale Corsa degli Asnitt che si corre venerdì 27 maggio).

Diverse le strategie adottate dai tre candidati sindaco che durante la serata avevano la facoltà di coinvolgere i propri candidati di lista nella risposta alle domande. Lo hanno fatto Gamberini (con Luca Bidoglio e Paola Piana) e Romano (con Giuliano Passarino e Ambra Crosta) mentre Beccegato ha risposto in prima persona, cedendo le conclusioni al sindaco Croci.

Tante le suggestioni portate al tavolo del confronto che ha toccato i temi principali dell’attività amministrativa: tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, contrasto al declino demografico, opere pubbliche, giovani, scuole e frazioni.