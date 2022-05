“Clima insostenibile”. Quarto giorno di sciopero alla Sda di Gazzada Schianno

Per il quarto giorno consecutivo si sciopera alla Sda di Gazzada Schianno. A incrociare le braccia sono circa un centinaio di autisti della ditta in appalto che si occupa della consegna dei pacchi per conto della Sda. (foto: i lavoratori in sciopero nella sede di Gazzada Schianno)

Secondo la Filt Cgil, il sindacato di categoria che sta seguendo la vertenza, le ragioni dello sciopero sarebbero da ricondurre a «un clima insostenibile», nel rapporto tra lavoratori e azienda appaltatrice, e dal licenziamento di un lavoratore assunto da quasi due anni presso l’impianto.

La Filt Cgil, in una nota stampa, parla di «atteggiamenti al limite dell’antisindacale», a cui si aggiungono a una serie di rivendicazioni riguardanti: i carichi di lavoro eccessivi, la dubbia gestione delle franchigie sui danni ai mezzi che rimangono completamente a carico dei lavoratori e la mancanza di un premio di risultato.

«Gli autisti di Gazzada – conclude la nota – si dichiarano motivati a continuare la protesta fino a quando non vedranno soddisfatte le loro richieste, convinti che il rispetto dei lavoratori, la loro stabilità e diritti sindacali giustifichino ampiamente il proseguimento della protesta».

«Sono circa un centinaio i lavoratori in sciopero – spiega Luigi Tabarro della Filt Cgil – un’adesione altissima, segno che il malessere è diffuso e le motivazioni forti».