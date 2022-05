Coghetto candidato per la lista “Besozzo X tutti”: “Ecco le nostre cinque sfide strategiche”

Gianluca Coghetto è il candidato sindaco di Besozzo per la lista “Besozzo X tutti”. Un progetto civico in continuità con l’attuale Amministrazione, che vede al suo interno il sostegno dell’attuale sindaco Riccardo Del Torchio e altri componenti della maggioranza, ma anche una importante componente di rinnovamento.

“Besozzo X tutti è un progetto per la nostra comunità, aperta e capace di includere tutti, che riconosce nel tema della sostenibilità, intesa come sostenibilità economica, sociale ed ambientale, la vera sfida per il futuro. Besozzo X tutti vuole migliorare il percorso già intrapreso includendo sempre più, nelle azioni future, il maggior numero di cittadini, attraverso l’ascolto e il dialogo costante. Gli ultimi due anni, segnati dalla pandemia, hanno fatto emergere che soltanto unendo forze e risorse si può crescere, superando le difficoltà, senza dimenticare nessuno”, si legge nella presentazione della lista.

«In questi mesi abbiamo lavorato intensamente sul programma – afferma il candidato sindaco Gianluca Coghetto – ed è emersa la qualità del gruppo. Gli “esperti” hanno confermato le loro qualità. Sono contento dei nuovi arrivati e in particolare modo dei giovani. Hanno voglia di mettersi in gioco, hanno voglia di imparare e soprattutto rappresentano un bel segnale in controtendenza con chi afferma il poco interesse per la vita pubblica. E’ arrivato il momento di concretizzare alcune scelte strategiche per far compiere uno scatto in avanti al nostro Comune e renderlo pronto ad affrontare le sfide future».

Ecco dunque le cinque sfide strategiche per la lista di Coghetto.

Si parte dalla rigenerazione delle aree pubbliche: “La Scuola che verrà l’abbiamo pensata al Sonnino. Pensiamo ad uno spazio aperto alla comunità, un luogo che facilita gli scambi interpersonali e generazionali, un catalizzatore di vita urbana. Va ripresa, con modalità nuove, l’idea di scuola come centro civico, vivo anche in orario extrascolastico adatto ad ospitare, attività culturali e comunitarie che facilitano le relazioni intense tra generazioni. Un luogo riconoscibile dove gli spazi di accesso sono pensati per rallentare il traffico dei veicoli e garantire mobilità dolce (attraverso l’ingresso al Parco di via Milano), in sicurezza e un elevato grado di autonomia degli studenti nell’accedere alla scuola. La Rigenerazione dell’area Cartiera, luogo che ha rappresentato lavoro per i Besozzesi, la stiamo progettando come un grande parco pubblico con vocazione sportiva. Ridaremo suolo permeabile, grandi aree verdi, e luogo dove poter svolgere attività sportiva all’aperto e trascorrere il tempo libero”.

La seconda sfida riguarda la creazione di un Social Hub-Polo Servizi Socio-educativi, ovvero: “Favorire il ripristino della socialità, concentrando in un’unica sede fisica tutti i servizi e le iniziative di carattere socio-educativo comunale. Per i bambini e famiglie: allestimento di uno spazio dedicato a bambini e famiglie con presenza di figure educative con possibilità di co-working per i genitori. Sportello Informa Genitori: consulenze psico-pedagogiche per sostenere il percorso genitoriale. Per i minori in situazione di fragilità: offrire spazi educativi protetti e con professionisti del settore, creando occasioni di incontro e crescita per i minori e momenti di relazione e confronto tra le diverse famiglie”. E spiegano: “Progetto per il futuro: accompagnare i soggetti fragili durante e oltre il periodo scolastico, fornendo loro competenze per una maggiore autonomia con percorsi di progettualità di vita e prospettiva lavorativa in contesti protetti, mantenendo un dialogo costante con le famiglie”.

La sfida numero 3 riguarda la “Vita in Biblioteca e Cortile di lettura e dell’incontro” con l’intento di creare: “Più spazio alla biblioteca con adeguamento del piano superiore, per estendere gli incontri, laboratori, visite delle scuole, serate informative. Un appuntamento fisso sarà dedicato ai bimbi e alle famiglie. Nuovo arredo per il cortile adiacente alla biblioteca, che consenta in alcuni mesi dell’anno di studiare, fare i compiti anche in piccoli gruppi promuovendo la socialità”.

Distretto del Commercio è il focus numero 4: “Verrà strutturato il neo costituito distretto del commercio affinché diventi uno strumento propositivo per le attività del nostro territorio. Fra le azioni che verranno finanziate verrà proposta la riqualificazione di Via XXV Aprile e del parcheggio di via Duse oltre all’erogazione di fondi per le attività commerciali attraverso bandi regionali specifici”. E infine, il punto numero 5 guarda ad una prospettiva di risparmio energetico con la “Creazione di una comunità energetica di cittadini, imprese capace di autoprodurre e scambiare l’energia che consuma attraverso fonti rinnovabili”.

«Faremo – afferma Gianluca Coghetto – una campagna elettorale tra la gente. Abbiamo bisogno di incontrare persone, di ricostruire un contatto che si è attenuato a causa della pandemia, di guardarci in faccia e presentare le nostre proposte. L’elettore potrà così valutare la qualità dei singoli consiglieri e la qualità delle nostre proposte. Da parte mia garantirò la stessa passione ed impegno che ho profuso in questi anni. La nostra campagna elettorale si chiuderà ala Parco Pubblico di via Milano con una festa rivolta ai giovani besozzesi».

Ecco il calendario delle uscite pubbliche sul territorio:

23 maggio a Besozzo Superiore,27 maggio a Cardana,30 maggio a Bogno ,6 giugno ad Olginasio

8 giugno a Besozzo Inferiore ,10 giugno Chiusura con una festa rivolta ai giovani al Parco Pubblico di via Milano.