Coldiretti Varese conclude il progetto “l’agricoltura in classe” con la festa delle scuole

Come annunciato, sarà una giornata di festa a concludere il progetto didattico rivolto da Coldiretti alle scuole della provincia di Varese e che ha avuto un riscontro davvero oltre ogni aspettativa, con migliaia di allievi coinvolti. Molti, fra loro saranno presenti domani, martedì 31 maggio a partire dalle 9.30 presso i Giardini Estensi del Palazzo Comunale per una giornata di festa si articolerà attraverso laboratori didattici, giochi vari e, non ultimo, la merenda di Campagna Amica e la creazione della grande piramide alimentare.

La giornata vedrà la presenza sul posto di tre fattorie didattiche: Agriturismo Valticino, Fattoria Canale e La Gaggina. Alla giornata di domani parteciperanno centinaia di ragazzi provenienti dalle scuole da tutta la provincia: tema conduttore di tutto, “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” (che ha dato anche il titolo al progetto). L’iniziativa si è sviluppata attraverso percorsi formativi, video e supporti didattici dedicati agli studenti: con essa l’organizzazione agricola, anche in accordo con diversi enti territoriali e l’amministrazione comunale di Varese, ha inteso promuovere la conoscenza e l’approfondimento in materia di sviluppo sostenibile e di educazione alimentare. Il percorso ha accompagnato per buona parte dell’anno scolastico gli studenti del Varesotto, offrendo a tutte le scuole la possibilità di aderire in modo assolutamente gratuito.

Il progetto di educazione civica, ambientale fa riferimento al Protocollo d’Intesa del Luglio del 2019 – “Per la promozione delle competenze connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura di precisione e digitale” firmato dal il M.I.U.R e dalla Coldiretti nazionale.

“Oggi parlare di cibo è normale ma è frutto di un lungo lavoro fatto da Coldiretti per trasformare ciò che veniva chiamato ‘materia prima agricola’ in ‘cibo’ costruendo un rapporto, ormai consolidato, fra produttori e consumatori” precisa Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese. “In questo anno di complessità il progetto di formazione didattica nelle scuole è proseguito innovandosi anche nella multimedialità e facendo ancora una volta la differenza. Sapere cosa mangiamo, qual è il rapporto con il territorio e quali aziende lavorano per garantirci una sana e corretta alimentazione è un percorso educativo davvero arricchente. I ragazzi fanno esperienza, incontrano i produttori e conoscono anche le possibilità professionali che questo settore offre. Poter parlare di cibo ed educazione dei ragazzi è un onore che supera ogni aspettativa”.