Coldiretti Varese festeggia la buona alimentazione con 500 bambini ai Giardini Estensi

Cinquecento berretti gialli e altrettanti bambini hanno invaso i giardini di Palazzo Estense nella mattinata di oggi, martedì 31 maggio, per la giornata conclusiva dei progetti didattici “L’agricoltura in classe” su salute, sostenibilità e buona alimentazione portati avanti dalla Coldiretti di Varese nelle scuole nell’anno scolastico 2021-2022 ormai agli sgoccioli.

Un’invasione festosa, accolta con gioia dai vertici di Coldiretti Varese – il presidente Fernando Fiori e il direttore Rodolfo Mazzucotelli e il presidente di Agrimercato Varese Paolo Zanotti – e dalla vicesindaca Ivana Perusin e dall’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.

«Tornare ad avere così tanti bambini nel Parco del Comune è davvero una grande soddisfazione – ha detto l’assessora – Ringrazio Coldiretti per il lavoro educativo svolto nelle scuole con diversi progetti e in particolare per Mensa con gusto che, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha proposto ai bambini delle primarie e delle scuole dell’infanzia merende salutari e riflessioni sullo stare bene a tavola e che certamente sarà riproposto anche per il prossimo anno scolastico».

All’evento hanno partecipato 8 scuole, tra elementari e infanzia di Varese, ma anche dei comuni di Uboldo, Bisuschio e Arcisate, per un totale di 29 classi accompagnate ciascuna dalle loro insegnanti nell’esplorazione dei Giardini Estensi (accompagnati dalle Guardie ecologiche volontarie) e nel gioco di costruire insieme un puzzle importante: una grande piramide alimentare di 6 metri per 7.

Un gioco da ragazzi per i bambini coinvolti che ormai hanno bene in mente come acqua frutta e verdura siano la base di una buona alimentazione anche grazie alla piattaforma didattica predisposta da Coldiretti Varese in collaborazione con Ats Insubria, con diversi didattici divisi per fasce di età che hanno coinvolto, da settembre ad oggi, circa 2600 bambini.

