Coltellate in piazza Repubblica, la Polizia ferma un uomo a Varese

C’è un fermato per l’accoltellamento dell’uomo di 31 anni finito all’ospedale in gravi condizioni nella serata di venerdì, ferito in diversi punti del corpo.

Il fermo di indiziato di delitto è avvenuto a Varese nella tarda serata di sabato: si tratta di un uomo, forse straniero, raggiunto dalla Polizia del capoluogo.

Per il momento non trapelano ulteriori particolari se non che l’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi.

A rimanere a terra, raggiunto da fendenti al volto, al petto e agli arti un uomo classe 1991 residente in provincia di Varese e di origini sudamericane.

Il fatto è avvenuto venerdì 29 aprile attorno alle 22 in piazza Repubblica.