Il comune di Cassano Magnago alza la guardia: “Uniamo le Forze contro le Truffe”

L’Amministrazione comunale di Cassano Magnago intende promuovere una campagna per prevenire e riconoscere episodi di truffe e raggiri. Online, al telefono o di persona: con l’aumento dei canali a disposizione crescono anche gli episodi di truffa ai danni dei cittadini e in particolare degli anziani.

Di seguito alcuni importanti consigli da seguire per evitare di essere truffati e per informare prontamente le forze dell’ordine in caso di necessità.

TRUFFE A CASA E IN STRADA

Per cercare di imbrogliarci un truffatore può:

• Fingersi un tecnico venuto per una riparazione di acqua, gas, fingersi addetto acquedotto comunale, dipendente del comune che chiede di inserire oggetti di valore denaro nel frigorifero o nel congelatore o nel forno perchè possono essere contaminati, soggetti che possono vestire pettorine o divise simili a quelle utilizzate dalle forze dell’ordine;

• Contattarci al citofono per chiedere denaro, fingendo ad esempio il falso incidente di un nostro conoscente;

• Proporci donazioni immediate a favore di enti benefici o religiosi;

• Richiederci un pagamento per il ritiro di un pacco postale;

• Spacciarsi per una vecchia conoscenza o un amico di un parente cercando una scusa per farsi invitare a casa;

• Osservarci durante un prelievo bancomat per poi fingersi un impiegato bancario o postale che vuole controllare la somma da noi prelevata.

E noi cosa possiamo fare?

• Verifichiamo sempre l’identità della persona contattando l’ente a cui dice di appartenere;

• Non rilasciamo mai somme di denaro contante ma, piuttosto, chiediamo gli estremi per poter fare dei bonifici o utilizzare altri metodi di pagamento;

• Ricordiamoci che enti, banche o assicurazioni non ci richiederanno mai pagamenti porta a porta…non fidiamoci di finti funzionari!

• Non consegniamo soldi a nessuno;

• Se possibile, facciamoci sempre accreditare la pensione sul nostro conto corrente.

TRUFFE AL TELEFONO E ON-LINE

Per cercare di imbrogliarci un truffatore può:

• Fingersi un operatore di un call center, fornitore di gas o simili, che ci contatta per proporci di cambiare operatore;

• Inviarci un messaggio da un numero sconosciuto spacciandosi per un nostro conoscente che, trovandosi in una situazione di necessità economica, ci chiede piccole somme di denaro o beni di prima necessità;

• Inviarci una mail utilizzando finiti indirizzi di posta di conoscenti, banche e operatori di servizi richiedendo i nostri dati personali o inviandoci link pericolosi;

• Fingersi un venditore di beni e/o servizi online che ci propone, a fronte dei nostri acquisti, metodi di pagamento non sicuri.

E noi, cosa possiamo fare?

• Quando riceviamo chiamate con proposte di nuovi servizi, abbonamenti etc. non rispondiamo mai “Sì” a qualsiasi domanda: la nostra risposta potrebbe essere registrata e utilizzata in un secondo momento per siglare contratti mai accettati in maniera consapevole. Usare sinonimi come “certo”, “esatto” etc. potrà aiutarci a sfuggire a questi tentativi di truffa!

• Diffidiamo sempre da richieste di denaro che ci arrivano tramite messaggi, mail o chiamate di terzi e, qualora ci giungessero richieste di aiuto da persone che si spacciano per amici o parenti in difficoltà, cerchiamo di prendere temo e, prima di agire, contattiamo la persona in questione per assicurarci della sua incolumità;

• Evitiamo di rispondere a mail sospette e di cliccare su link provenienti da indirizzi o numeri sconosciuti: potrebbero essere tentativi di furto di informazioni e dati personali!

• Controlliamo sempre l’affidabilità del sito web che stiamo navigando e del venditore con il quale ci stiamo rapportando per completare i nostri acquisti;

• Se abbiamo il dubbio di essere stati vittime di truffe telefoniche e/o online, blocchiamo subito le nostre carte di credito e bancomat e modifichiamo le nostre password di accesso.

Mai fornire a sconosciuti dati personali, copia di documenti perchè potrebbero essere utilizzati per compietere truffe ai vostri danni.

Numeri utili: 112 (Numero unico europeo per le emergenze )

Polizia Locale Cassano Magnago 0331/280809