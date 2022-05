Il Comune di Varese presenta il conto delle bollette del centro vaccinale alla Schiranna: quasi 500.000 euro

Quasi mezzo milione di euro: a tanto ammontano le “utenze” del centro vaccinale alla Schiranna. Emerge da una delibera dell’Asst Sette Laghi che dà disposizione di pagamento al Comune di Varese.

La sede vaccinale varesina, aperta in piazzale Roma, alla Schiranna, il 3 aprile 2021 e chiusa a metà ottobre dopo aver vaccinato oltre 350.000 persone, era stata realizzata dall’Esercito italiano su indicazione dell’amministrazione comunale e dell’Unità di crisi regionale.

L’Accordo, tra ASST Sette Laghi ed il Comune di Varese, prevedeva la concessione dell’area comunale della Schiranna ad ASST Sette Laghi, per realizzare il Polo Vaccinale utile a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da SARS Covid-19. In base all’intesa, Palazzo Estense si accollava gli oneri finanziari di acquisizione dei beni di mentre i costi relativi ai consumi di energie (acqua, energia elettrica, gas, altre modalità di riscaldamento o raffrescamento e altro) e di eventuale manutenzione o messa in esercizio dei beni erano in capo alla Sette Laghi “per il tramite del Comune di Varese …”;

A fine 2021, il Comune ha così presentato il conto dei costi sostenuti nei quasi 7 mesi di attività in riva al lago, tra riscaldamento, illuminazione e refrigerazione. Secondo una prima stima erano stati richiesti a titolo di rimborso 805.000 euro, cifra contestata dall’Asst Sette Laghi che vi aveva individuato alcune incongruità con le tabelle di calcolo. Cifra poi scesa a 480.975 euro confermata dagli stessi uffici amministrativi comunali.