Il Comune di Varese a sostegno della cultura: “80 associazioni sostenute per quasi 400mila euro”

Sono 56 le associazioni culturali varesine che si sono aggiudicate il co-finanziamento del Comune di Varese per l’organizzazione di iniziative culturali nell’anno 2022. A queste si aggiungono le 9 associazioni che hanno ottenuto il partenariato triennale 2020/2022 e le 16 associazioni a favore delle quali la Giunta ha deliberato l’uso gratuito del Teatro di Varese per un totale di 23 giornate di utilizzo.

Ammontano dunque a 400 mila euro le risorse messe in campo dall’Amministrazione comunale a sostegno delle associazioni culturali varesine. Risorse che vedono un valore di 273.500 euro come contributo diretto di co-finanziamento e partenariato, a cui si aggiungono le spese di cui si fa carico il Comune come i costi di noleggio e gestione della Tensostruttura dei Giardini Estensi, che nell’anno 2021 è costata più di € 115.000, oltre ai costi di manutenzione delle sale e degli altri spazi comunali messi a disposizione degli operatori culturali. Rilevante è anche il supporto logistico, organizzativo e promozionale fornito dagli uffici comunali alle associazioni beneficiarie di patrocini, partenariati e contributi sulla base del principio di sussidiarietà.

Continua anche la rassegna culturale #INbiblioteca (leggi qui) con la proposta di 18 eventi tra maggio e dicembre, il coinvolgimento di 7 realtà del terzo settore per un finanziamento complessivo di € 9.300. Il budget di 400 mila euro messo a sistema dal Comune dunque consentirà ai varesini di vivere una stagione all’insegna del bello: dalle storiche rassegne ai grandi ritorni sino alle nuove iniziative, sono più di 35 le kermesse in programma per un cartellone di eventi ricco e coordinato, che, da maggio ad ottobre, coinvolgerà l’intera città e sarà adatto a tutti i gusti e a tutte le età del pubblico.

«Si conferma anche quest’anno – dichiara l’assessore Enzo Laforgia – l’indirizzo impresso dall’amministrazione comunale alla politica culturale cittadina: sostenere le numerose realtà, che operano in questo settore nel nostro territorio; puntare su nuove proposte; offrire un variegato cartellone di eventi, per venire incontro ai più diversi bisogni e interessi. Mi preme ricordare, inoltre, che, l’offerta culturale non si esaurisce con gli eventi sostenuti attraverso i bandi di partenariato, ma è arricchita dalle iniziative, numerose e qualificate, promosse dalla nostra Biblioteca civica e dalla nostra rete museale».