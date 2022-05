Comunità Montana Valli del Verbano cerca tre assistenti sociali

Comunità Montana Valli del Verbano indice una selezione pubblica per l’assunzione di tre assistenti sociali. La durata della collaborazione sarà di trentasei mesi.

Oltre ai requisiti generali standard, le tre figure dovranno possedere l’iscrizione all’Albo Professionale Regionale degli Assistenti Sociali, la patente di guida categoria B, conoscere una lingua straniera a scelta tra francese e inglese e avere una buona padronanza con gli applicativi informatici più diffusi.

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti assistenti sociali dovranno far pervenire alla Comunità Montana Valli del Verbano la domanda di partecipazione non oltre le 12.00 di venerdì 24 giugno 2022.

Qualora il profilo risultasse in linea con quanto richiesto dall’ente, i candidati dovranno sottoporsi ad una duplice prova d’esame (scritto ed orale) avente le finalità di valutare le conoscenze tecniche specifiche della risorsa, la padronanza di uno o più argomenti previsti nel programma d’esame e la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi. Superato con esito positivo l’esame scritto si potrà accedere al colloquio orale.

La Commissione esaminatrice dispone, per la valutazione della selezione, di 30 punti sia per lo scritto sia per l’orale, ponendo come 21 punti la sufficienza. La conoscenza della lingua straniera e la verifica delle capacità informatiche non rientrano in questa valutazione.

La prova scritta è fissata per lunedì 4 luglio alle 9:30 mentre l’orale sarà alla stessa ora di lunedì 11 luglio. Entrambe si svolgeranno nella sede dell’ente di Via Asmara 56 a Luino. Tutte le informazioni sul bando e i moduli da presentare per candidarsi sono disponibili sul sito di Comunità Montana Valli del Verbano a questo link.