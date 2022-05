Concerto di fine anno per l’indirizzo musicale del “Bossi” di Busto Arsizio

Appuntamento di fine anno per l’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Bossi” di Busto Arsizio.

Mercoledì 1 giugno alle ore 19 nel cortile dell’Istituto di via Dante Alighieri si terrà lo spettacolo che chiude l’anno scolastico.

A dirigere gli studenti saranno i docenti: Lidia Savoia per il flauto; Stefania Gerra per il violino; Antonio Grasso per la chitarra; Umberto Antonio Summa per le percussioni.