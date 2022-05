Concluso il corso della polizia locale di Busto Arsizio sulla prevenzione dello spaccio di stupefacenti

Si è conclusa giovedì 5 maggio l’iniziativa formativa sul tema “L’attività investigativa della Polizia locale: approcci, scenari e limiti”, promossa dal Comando Polizia locale di Busto Arsizio e rivolta al personale interno, la cui partecipazione è stata estesa anche a tre componenti di Legnano con la quale si sono consolidati negli anni proficui rapporti convenzionali operativi ed anche formativi.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto approvato dalla Giunta e finanziato dal Ministero dell’Interno, in materia di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività svolte hanno avuto un taglio esclusivamente operativo con la simulazione di interventi in alcuni scenari che hanno tratto spunto anche dalle attività quotidiane, come nei posti di controllo stradali durante i quali può accadere di imbattersi anche in situazioni critiche, ma anche in circostanze meno ricorrenti come un’ispezione di un locale per la ricerca di droga.

Per rendere maggiormente realistiche le simulazioni, si è optato per uno scenario che ha conferito concretezza all’addestramento: lo stabile oramai in disuso del vecchio Comando di Polizia Locale sito in via Piemonte che ben si è prestato allo scopo. La conduzione delle attività di addestramento svolta con eccellente esperienza e professionalità da parte del Commissario Capo della Polizia di Stato Bruno Santopaolo, Funzionario Responsabile Polizia Giudiziaria Investigativa dell’Ufficio Polizia di Frontiera Aerea dell’Aeroporto di Malpensa ha suscitato notevole interesse e ha entusiasmato tutto il personale coinvolto al punto che la lezione si è protratta ben oltre il termine previsto a causa degli numerosi quesiti posti al relatore.

Al termine del corso il Comandante Claudio Vegetti e l’Assessore Salvatore Loschiavo hanno rinnovato i ringraziamenti al dottor Santopaolo e hanno auspicato il proseguimento di questa apprezzatissima collaborazione interforze.