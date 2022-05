Confident Varese. Riabilitazione di un’arcata fissa in sole dodici ore

Proseguiamo i nostro viaggio all’interno di Confident, la struttura di Viale Belforte 5/B a Varese, che in un’unica struttura fornisce un servizio all’utente a 360° trattando tutte le branche dell’odontoiatria, con l’ausilio di attrezzature moderne di ultima generazione nella diagnosi e nella pianificazione di ogni trattamento.

In particolare oggi vi raccontiamo della nuova tecnologia di Protesi Dentale, la prima soluzione di rinforzo dentale stampata in 3D, un brevetto sviluppato da ingegneri del Politecnico di Milano che da anni portano avanti ricerche avanzate di tecniche di stampa 3D applicata alla scienza dei materiali, in collaborazione con alcuni dei più alti esponenti nel campo dell’odontoiatria.

Tutto ciò permette di avere un supporto invisibile, ultra leggero ed estremamente resistente, migliorando in modo significativo le performance di una protesi dentale.

L’elevata qualità del prodotto utilizzato, ha permesso di brevettare questa tecnica, che oggi vanta numerosissimi casi di successo nell’implantologia dentale, in quanto è dimostrato clinicamente che permette di riabilitare un’arcata dentaria in dodici ore.

L’iter diagnostico e operativo è quello normalmente seguito dai professionisti di Confident. Tutto parte dalla diagnosi del medico che è il “crocevia” per capire la fattibilità del lavoro.

Fondamentali sono gli strumenti diagnostici, come la TAC 3D, presente in tutti gli studi Confident, che permette al professionista di vedere in tre dimensioni l’osso del paziente individuando così la porzione d’osso qualitativamente idonea e l’esatta misura degli impianti da utilizzare.

In caso di intervento, la possibilità di utilizzare la sedazione cosciente diminuisce notevolmente l’impatto intraoperatorio e post operatorio del paziente e la sicurezza dello stesso è garantita dalla presenza di una figura anestesiologica con esperienza ospedaliera che grazie all’utilizzo di sedativi ad uso ambulatoriale, permette al paziente che rimane vigile, di affrontare l’intervento con un impatto emotivo differente e più rilassato.

La protesi definitiva con tecnologia brevettata dal Politecnico di Milano, prevede la collocazione, già dopo 12 ore dall’intervento, dell’arcata dentale, eliminando quindi l’utilizzo della protesi provvisoria e abbattendo anche notevolmente i costi per il paziente.

Tutto questo rende quindi l’intervento di implantologia a carico immediato sostenibile e accessibile a tutti, con un costo complessivo intorno ai 5000 euro. Un incentivo per chi non si è mai potuto permettere un intervento completo, dovendo magari ripiegare su soluzioni di compromesso e non sempre idonee.

Il paziente che si è sottoposto a un intervento implantare riceverà precise istruzioni per una corretta igiene e mantenimento dell’impianto, avrà la garanzia di essere seguito da professionisti esperti e una volta all’anno verrà chiamato a una visita di controllo per eventuali interventi di manutenzione sull’impianto.

Stop al turismo dentale

Questa nuova tecnlogia è la chiave per interrompere quella tendenza di organizzare viaggi all’estero per poter curare i propri denti a prezzo basso ma senza avere la garanzia né della qualità del servizio offerto, né di un riferimento per la manutenzione dell’impianto o per ogni problematica che dovesse sorgere in seguito a un intervento.

Orari flessibili e massima disponibilità

Professionalità, fiducia, continuità, sicurezza e innovazione, sono i valori che caratterizzano il gruppo. L’utilizzo di strumenti diagnostici di ultima generazione consente ai professionisti di Confident di svolgere una diagnosi e una pianificazione del percorso terapeutico in modo preciso e completo. Orari flessibili (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20), pagamenti personalizzati, agevolazioni e una serie di convenzioni sono altre caratteristiche che hanno segnato il grande successo di Confident.

Confident Card

Un successo che è frutto anche di un ingente piano di investimenti che il gruppo Confident, con proprietà italiana e con oltre un decennio di esperienza nel settore odontoiatrico, ha effettuato sulla Confident Card, con lo scopo di agevolare e rendere accessibili a tutti, presidi e trattamenti fondamentali per mantenere sano il cavo orale. Perché la filosofia di Confident è quella di anteporre la prevenzione alla cura.

In particolare è molto apprezzata la possibilità di associare la carta ad altre quattro persone che automaticamente possono usufruire degli innumerevoli vantaggi della Confident Card, che permette di avere ogni anno, per ciascuna persona:

2 ablazioni del tartaro

Panoramica digitale

TAC 3D

Sigillature dei solchi

Presidi d’urgenza

Estrazioni denti decidui