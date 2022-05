Consigli di quartiere, nuovi incontri ad Avigno, Masnago, Calcinate degli Orrigoni

Giovedì 19 maggio alle 20.30 nella sala del Centro per l’incontro di Avigno, in via Oriani 121, ci sarà l’incontro dedicato a Avigno, Masnago, Calcinate degli Orrigoni, con il coordinamento di Davide Castelli. Per informazioni l’email di riferimento è consiglioquartiere2@comune.varese.it.

Martedì 24 maggio alle 20.45 appuntamento alla scuola primaria Carducci, in via Micca 20, con le proposte per la zona di Casbeno, Bosto, Campigli e Schirannetta. La coordinatrice è Giovanna Ferloni, per ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere a consiglioquartiere4@comune.varese.it.

I Consigli di quartiere sono inoltre lo strumento che mette in connessione i cittadini con l’amministrazione, come è stato per il recente incontro per il consiglio che fa capo a Bobbiate, Schiranna, Calcinate del Pesce, Lissago e Mustonate, che ha raccolto le richieste e suggerimenti dei residenti e poi incontrato gli assessori Raffaele Catalano e Andrea Civati.

«Siamo molto soddisfatte dell’incontro con gli assessori – affermano Marika Merani e Carmela Lozietti, rispettivamente coordinatrice e vice del Consiglio di quartiere – c’è stato un confronto e ascolto produttivo da entrambe le parti con la volontà di dare risposta alle necessità della collettività e migliorare la vita sul territorio. Abbiamo proposto anche degli incontri specifici tra assessori e cittadini nelle assemblee di quartiere, appuntamenti che si svolgeranno a breve. Già a partire dal mese di giugno saranno a calendario gli incontri con gli amministratori e la cittadinanza».

«Questi incontri sono molto utili per creare sinergia con l’amministrazione e raccogliere le proposte dei cittadini – spiegano gli assessori Catalano e Civati – un modo concreto per migliorare sempre di più la qualità della vita dei nostri quartieri».