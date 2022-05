Nuovo contact center dell’Inps, aperto il bando di selezione del personale

Inps Servizi, società in house dell’Inps, ha dato avvio alla procedura per la selezione del personale del nuovo Contact Center dell’istituto. Il bando di selezione, pubblicato oggi 25 maggio, è rivolto al personale che il 1° giugno del 2021 prestava servizio in favore del Servizio di Contact Center dell’Inps e costituisce una tappa fondamentale per la realizzazione del mandato affidato alla società Inps Servizi. La procedura di selezione avverrà per titoli ed è finalizzata all’assunzione di 3.014 addetti.

La pubblicazione del bando rappresenta un ulteriore passo concreto verso l’internalizzazione dei servizi di informazione agli utenti in un’ottica omnicanale, che renda sempre più accessibili, semplici e fruibili i servizi offerti. Il bando può essere visualizzato all’indirizzo https://bando.inpsservizi.it dal quale è possibile procedere, entro le 16:00 del 9 giugno 2022, all’invio online della domanda di partecipazione.