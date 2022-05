Eventi per bambini nel weekend del 13, 14 e 15 maggio tra Varese e provincia

Tempo incerto, con sole caldo e temporali in agguato, in questo fine settimana di maggio dalle temperature già estive. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra picnic, spettacoli, eventi di piazza o esplorazioni in natura per divertirsi, genitori e figli insieme.

È anche il weekend in cui si celebra la Giornata del Verde pulito, con diverse iniziative di cittadinanza attiva ed educazione ambientale in tante città e comuni del Varesotto cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare, anche i più piccoli: qui tutte le info

EVENTI

Jerago con Orago: domenica torna Agrijo, la fiera a tema agricolo con tanti produttori locali e tantissime attività per bambini, dalla caccia al tesoro ai laboratori creativi . Ci sarà anche uno spettacolo > L’evento

Valle Olona: domenica nell’area dei Calimali, c’è la “Festa di primavera” dove ci sarà spazio per la musica, il cibo, l’artigianato e soprattutto l’amore per la natura e la sostenibilità > Tutto il programma

Marnate: anche questa domenica si festeggia la mamma al Parco Ex-Mulino per la Festa della mamma. L’appuntamento è dalle ore 12.30 con il pranzo libero. Durante tutta la giornata ci saranno iniziative per la famiglia e i bambini e musica > Qui tutti i dettagli

Cerro Maggiore: domenica 15 maggio la Festa dell’aria si apre con una biciclettata aperta a tutti al Parco dei Mughetti (partenza alle ore 09:30 dall’area divertimenti di Cantalupo. La festa prosegue con picnic, aquiloni e pony da cavalcare per i bambini > Il programma

Caronno Pertusella: domenica 15 maggio c’è “Rusa la bala”, la festa dei rioni, con giochi a squadre per tutta la famiglia > Leggi qui

Gallarate: tutti i giorni esibizioni di artisti di strada per grandi e piccini al Urban Lake Street Food Festival in piazza Garibaldi a Gallarate da venerdì 13 a domenica 15 maggio con cibo, musica e tanto divertimento > La manifestazione

Cassano Magnago: torna la sagra del pizzocchero e sciatt. Tre giorni di musica, da venerdì a domenica, con cibo valtellinese, musica e tappeti elastici per bambini all’area feste di Cassano Magnago > Tutte le informazioni

SPETTACOLI E STORIE

Lozza: una giornata di eventi per bambini e jazz sabato per il “rinato” teatrino all’aperto del parco del Fanciullino inaugurato per l’occasione dallo spettacolo “Fantastica…mente“, ispirato a Gianni Rodari> L’iniziativa

Uboldo: alla Casa dei Talenti sabato pomeriggio c’è lo spettacolo di burattini “Il topo che diventò un leone”, con Andrea Silvio Anzani a ingresso è gratuito > I dettagli

Besozzo: da domenica 1 al 22 maggio, dalle 10 alle 18.30, alla Sala Letture della Biblioteca il Comune promuove una nuova e stimolante iniziativa multisensoriale, “La storia ritrovata”, per avvicinare giovani e giovanissimi alla lettura > Leggi qui

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? In occasione della Festa della Mamma propone due libri con decine di storie di mamme e di donne che si sono finte uomini per farsi ascoltare: Donne con i baffi (finti) e La migliore mamma del mondo > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

Laveno Mombello: sabato 14 maggio, alle 15 appuntamento in biblioteca per i bambini tra i 6 e gli 11 anni con la “Caccia al tesoro Clown” delle Stringhe colorate > Scopri di più

Sesto Calende: la Biblioteca civica di Sesto Calende propone per sabato 14 maggio alle 10.15 il laboratorio di manualità creativa “La Luna di Kiev”, ispirato a parole di pace e filastrocche di Gianni Rodari e condotto da Paola D’Angelo > Come partecipare

Inarzo: domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è Foto Smart, un’occasione per scoprire metodi e tecniche per ottenere bellissime fotografie dal cellulare > Come partecipare

Varese: riparte dal Concorso di disegno la Festa di Primavera a Lissago che, dopo due anni, torna in presenza, il 22 maggio. La manifestazione solidale per il Comitato Maria Letizia Verga si apre con il concorso aperto a tutti i bambini sugli insegnamenti della Maestra Natura. Per partecipare inviare una foto dell’opera entro il 18 maggio > Scopri di più

Caronno Pertusella: alla Scuola Ignoto Militi dalle 16.00 alle 18.30 di domenica 15 maggio c’è “Ri…Giocando, Mercato del riuso del giocattolo” > Come partecipare

PASSEGGIATE

Casciago: tutti in sella a Casciago sabato mattina per “Bici I love You”. Appuntamento sabato 14 maggio alle 9.30 all’oratorio di Morosolo. Il ricavato della giornata sarà suddiviso per sostenere le attività delle associazioni genitori delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Comerio > Tutte le informazioni

Inarzo: continuano gli eventi in natura nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia. Domenica mattina c’è Stravaganze Alate, speciale visita guidata nella riserva integrale fino alla torretta d’osservazione che domina la Palude > Qui tutti i dettagli

Fiume Ticino: la passeggiata lungo il Ticino a Sesto Calende è un percorso perfetto per la domenica. L’Alzaia Mattea parte dal Ponte di Ferro e costeggia il Fiume Azzurro fino a Golasecca. Tra area picnic, bar e negozi > L’articolo

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese: per il ciclo di incontri gratuiti “Semi di Sapere” promosso dall’associazione Tramama con lo Studio Ostetriche Montallegro, sabato c’è “Arriva l’estate: in vacanza con i bimbi“, con Vera Gandini, pediatra > Qui tutto il programma

Busto Arsizio: sabato mattina sono in programma gli open day degli asili comunali della città di Busto Arsizio > Tutti gli appuntamenti

Per tutti: A Castiglione Olona si alzano i calici mentre MalpensaFiere si veste d’Oriente. Il fine settimana è quasi estivo: ricco di eventi, concerti, feste e momenti di cittadinanza attiva per la Giornata del Verde pulito.> Cosa fare nel weekend