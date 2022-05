Corgeno, due campioni del pedale con i bambini per la “giornata della bicicletta”

Mattina speciale quella di oggi, martedì 31 maggio, per gli alunni della scuola primaria “Medaglie d’Oro” di Corgeno, frazione di Vergiate. Per celebrare la annuale “Giornata della bicicletta”, ragazzi e ragazze hanno incontrato due autentici campioni del pedale: Danilo Napolitano ed Edward Ravasi.

Napolitano, 41 anni, è nato in Sicilia ma è da tanti anni un varesotto di adozione: oggi è un apprezzato direttore sportivo ma in carriera ha vinto quasi 40 corse compresa una tappa del Giro d’Italia (a Camaiore nel 2007, davanti a McEwen, Petacchi e Bettini…). Ravasi invece è in piena attività: 27 anni di Besnate, tornerà a gareggiare tra due giorni nel Giro dell’Appennino con la maglia della sua squadra attuale, la Eolo-Kometa.

Nel corso della giornata, gli scolari di Corgeno hanno raggiunto il prato del lago, pedalato su percorsi con la modalità della gimkana, gustato una merenda sportiva e “costretto” i due corridori a rispondere a una serie di domande sulla loro carriera e la loro attività. Un appuntamento sano e all’aria aperta molto apprezzato, soprattutto perché la Giornata della Bicicletta aveva saltato due edizioni a causa della pandemia.