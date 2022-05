Il coro milanese ViadelCanto si esibirà nel santuario del santo Crocifisso

Il coro milanese ViaDelCanto torna a incontrare il suo pubblico in due spettacoli a ingresso libero a metà maggio: il primo si terrà a Tradate sabato 14 maggio, alle 17, nel Santuario del Santo Crocefisso, in via Crocefisso; nel cuore di Milano la replica milanese, fissata per lunedì 16 maggio alle 20,30 nella splendida cornice di San Bernardino alle Monache, in via Lanzone, 13.

Lo spettacolo di Tradate fa parte del progetto “Ti ascolto: non sentirti solo”, organizzato dall’associazione di volontariato Anglad Prealpina di Tradate, che vede come partner l’Ufficio di Piano di Tradate.

La serata milanese è invece a favore del Fondo speciale dell’Ucraina dell’UNHCR, l’agenzia Onu per i rifugiati.

Il programma

ViadelCanto si esibisce prevalentemente a cappella, in un repertorio che si snoda dalla fine del 1400 ai giorni nostri e include composizioni popolari e auliche, religiose e profane. Il programma dei prossimi concerti prevede, in particolare, Jacob Arcadelt, Il bianco e dolce cigno; Sergej V. Rachmaninov, Bogoroditse Devo; Mykola Leontovyč, Ščedryk; Ola Gjeilo, Ubi Caritas; Philip Stopford, Ave Verum; William Byrd, Ave Verum; Thomas Morley, Now is the month of maying; Maddalena Casulana, Morir non può; Philippe Verdelot, Si’ lieta e grata morte: Zoltán Kodaly, Stabat Mater; Ola Gjeilo, Northern lights.Tra le molte novità, si segnalano lo Scedryk, brano ucraino dall’incalzante e inconfondibile ritmo, una bellissima Ave Maria musicata da Rachmaninov, l’evocativo Northern lights di Gjeilo.

Il coro

ViadelCanto nasce nel 2006 all’interno dell’Associazione Musica Aperta di Milano, realtà culturale che si occupa di promuovere l’educazione e la pratica musicale ad adulti attraverso corsi e concerti. Il coro, che ama definirsi “amatoriale” per la dimensione non professionale e la grande passione per la musica dei suoi membri, si è esibito in numerose rassegne musicali e culturali volte alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Altre info e immagini sul sito www.viadelcanto.it