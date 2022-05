Coronavirus: i nuovi positivi sono 427 nel Varesotto e 5.305 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio del Ministero della Salute di sabato 7 maggio risultano 427 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +427

Nuovi positivi in Lombardia: +5.305

Ricoveri per Covid in Lombardia: -18 (1.131)

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: -2 (34)

Nuovi decessi in Lombardia: +15

In Lombardia il numero dei tamponi effettuati è di 41.912 con 5.305 nuovi positivi al Covid registrati, con un tasso di positività in calo al 12,6% (ieri era al 14%)

Decessi Covid in provincia di Varese

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano 1.604

Bergamo 435

Brescia 685

Como 325

Cremona 173

Lecco 223

Lodi 110

Mantova 201

Monza e Brianza 505

Pavia 307

Sondrio 126

Varese 427

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività