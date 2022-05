Coronavirus: i nuovi positivi sono 72 nel Varesotto e 1.440 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio del Ministero della Salute di lunedì 16 maggio risultano 72 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +72

Nuovi positivi in Lombardia: +1.440

Ricoveri per Covid in Lombardia: -14

Ricoveri in terapia intensiva in Lombardia: +2

Nuovi decessi in Lombardia: +19

In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 12.706. I nuovi positivi sono 1.440, il rapporto è pari all’11,3% sul totale dei tamponi comunicati

Decessi Covid in provincia di Varese

Andamento degli ospedalizzati in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 925.889 (+502)

Brescia: 356.473 (+233)

Varese: 260.732 (+72)

Monza e della Brianza: 258.463 (+143)

Bergamo: 219.033 (+119)

Como: 175.686 (+80)

Pavia: 151.105 (+79)

Mantova: 120.338 (+52)

Cremona: 93.280 (+18)

Lecco: 85.525 (+27)

In fase di definizione/aggiornamento: 69.774 (+51)

Lodi: 60.853 (+18)

Sondrio: 47.800 (+33)

Fuori Regione / Provincia Autonoma: 22.076 (+13)

I dati nel mondo

Nel grafico è possibile selezioni i paesi e anche i dati: tra casi totali, casi giornalieri, decessi, casi ogni milione di abitanti, decessi ogni milione di abitanti e tasso di positività